Devlet desteğiyle başladı, hedefi fabrika kurmak

Bingöl'de yaşayan girişimci Elvan Bayram, KOSGEB'den aldığı destekle kurduğu karton bardak üretim merkezinde günde 50 bin bardak üretiyor.

Bingöl'de yaşayan 2 çocuk annesi girişimci Elvan Bayram, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle tek kullanımlık karton bardak üretim merkezi kurdu.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki merkezde 4 kişiye de iş imkanı sağlayan Bayram, AA muhabirine, hep bir iş yeri kurmayı hayal ettiğini söyledi.

Salgın döneminde tek kullanımlık karton bardak kullanımının arttığını, bu nedenle bu bardakların üretimine yöneldiğini belirten Bayram, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı projeyle KOSGEB'e başvurduğunu ve onaylanan projesine 80 bin lira destek sağlandığını ifade etti.

"Tek hayalim ve hedefim, işimi büyütüp fabrika haline getirmek"

Merkez sayesinde girişimci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Kendi işimi kurdum ve aldığım destekle açtığım iş yerimde faaliyetlerimi sürdürüyorum. Günde ortalama 50 bin bardak üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz bardakların toptan ve perakende satışını yapıyoruz. Tek hayalim ve hedefim, işimi büyütüp fabrika haline getirmek ve çalışan sayısını artırmak. Salgın sürecinde olduğumuz için tek kullanımlık bardaklara çok fazla ilgi oluyor. Şu an işlerimiz çok iyi. Sadece ham madde sıkıntısı yaşıyoruz. Ham madde konusunda bir çözüm bulunursa çok iyi olacak..." Bayram, iş kurma sürecinde en büyük desteği eşi ve ailesinden aldığını da sözlerine ekledi.

Merkezde çalışan Handan Artan da işini severek yaptığını dile getirerek, "Paketleme işini yapıyorum. Üretimi yapılan bardakları önce poşetlere yerleştiriyoruz, daha sonra da paketlemesini yapıyoruz. Elvan Bayram sayesinde iş sahibi oldum. Mutluyuz." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.