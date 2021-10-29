Devlet baba 1 yılda deprem yaralarını sardı

İzmir’de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan blokların yerine yenisi yapıldı. İlk anahtar teslimi 20 Kasım’da. Yeni konutlar için de 7 proje alanı hazırlandı.

İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından, en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan veya ağır hasar gören binaların yerine yenilerinin yapılması için ilçede 7 proje alanı belirlendi. Ayrıca konut rezerv alanı oluşturuldu. TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda, bazı ev ve işyerlerinin inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi. Depremzedeler için yapılan konutların ilk etabının anahtar teslimi, 20 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılacak. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, depremden sonra 210 bin konutu taradıklarını belirtti. 680 binanın ağır, 630 binanın orta hasar aldığı depremde ağır hasarlı 500 bina yıkıldı. Bayraklı'daki 7 proje alanında 10701 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. Kasım ayı içinde 749'u hak sahiplerine teslim edilecek. Şehir Hastanesi'nin yan tarafında belirlenen 375 hektarlık konut rezerv alanında da 3 bin 649 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. 2+1 ve 3+1 olacak şekilde planlanan yeni evler yılbaşı itibarıyla etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.