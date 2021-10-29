DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet, 7 bin 800 personel alacak
Nejat Alp kimdir? Nejat Alp şarkıları hangileri? Nejat Alp kaç yaşında?
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı
Mısır'a gazeteci Ganim'in serbest bırakılması çağrısı
Kekreyemiş tozu iştahı bıçak gibi kesiyor!
Sudan ordusundan ‘Hamduk’ kararı
Altın süt baş ağrısını kesiyor!
Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
Kriz büyüdü; AP, AB Komisyonu ile davalık oldu
Aizanoi Antik Kenti'nde Roma dönemine ait tanrıça heykelleri bulundu
Bayraktar TB2 SİHA ile Rus yanlısı ayrılıkçıların vurulması Fransa’yı rahatsız etti
Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar açıklandı
İhracatçı sayısı 100 bine ulaştı
New York borsası düşüşle açıldı
28 ülke 5 yıl daha kalmasını istedi

TIMETURK / EKONOMİ / Devlet baba 1 yılda deprem yaralarını sardı

Devlet baba 1 yılda deprem yaralarını sardı

İzmir’de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan blokların yerine yenisi yapıldı. İlk anahtar teslimi 20 Kasım’da. Yeni konutlar için de 7 proje alanı hazırlandı.

3 Saat Önce
2021-10-29 15:38:16
Devlet baba 1 yılda deprem yaralarını sardı

İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından, en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan veya ağır hasar gören binaların yerine yenilerinin yapılması için ilçede 7 proje alanı belirlendi. Ayrıca konut rezerv alanı oluşturuldu. TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda, bazı ev ve işyerlerinin inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi. Depremzedeler için yapılan konutların ilk etabının anahtar teslimi, 20 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılacak. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, depremden sonra 210 bin konutu taradıklarını belirtti. 680 binanın ağır, 630 binanın orta hasar aldığı depremde ağır hasarlı 500 bina yıkıldı. Bayraklı'daki 7 proje alanında 10701 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. Kasım ayı içinde 749'u hak sahiplerine teslim edilecek. Şehir Hastanesi'nin yan tarafında belirlenen 375 hektarlık konut rezerv alanında da 3 bin 649 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. 2+1 ve 3+1 olacak şekilde planlanan yeni evler yılbaşı itibarıyla etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş