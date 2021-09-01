Dev yatırım firmasından kritik Bitcoin hamlesi

Teksas merkezli yatırım yönetimi firması US Global Investors, Grayscale fonlarına yatırım yaptığını duyurdu. Dünyaca ünlü firma, bu hamlesiyle Bitcoin ile ilk defa etkileşime geçmiş oldu.

Kripto paralara her geçen gün ilgi artıyor. ABD'de bir büyük şirket daha Bitcoin ile etkileşime geçti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 30 Ağustos'ta verilen bir dosyaya göre, şirket sekiz yatırım fonundan üçüne 566.000 doların üzerinde Grayscale Bitcoin Trust hissesi (GBTC) ekledi.

SEC başvuruları, şirketin Altın ve Kıymetli Madenler Fonu'na 302.899 GBTC, Dünya Kıymetli Mineraller Fonu'na 222.532 dolar ve Küresel Kaynaklar Fonu'na 40.958 dolar yatırım yaptığını gösteriyor.

BTC, Altın ve Kıymetli Madenler Fonu ve Dünya Kıymetli Mineraller Fonu'ndaki net varlıkların %0,19'unu temsil ediyor. SEC belgesi, şirketin GBTC'deki pozisyonunu “adi hisse senedi” olarak sınıflandırdığını gösterdi.

US Global Investors, geçmişte altın, mineraller, değerli metaller, petrol ve diğer doğal kaynaklara ilgi duymasıyla tanınıyordu. Bu hareket kripto endüstrisindeki birçok kişi için sürpriz oldu.

US Global Investors'ın CEO'su ve baş yatırım görevlisi olan Frank Holmes, HIVE Blockchain Technologies'in yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapıyor. HIVE; Vancouver, Kanada merkezli halka açık bir kripto para madenciliği şirketi.

Holmes, 2017'de hem US Global Investors hem de HIVE'a kişisel olarak stratejik bir yatırım yaptı ve ardından geçici CEO olarak atandı.

Euro Pacific Capital'in CEO'luğunu yürüten ve kripto paraları eleştirmesiyle tanınan Peter Schiff, şirketin bu hareketini kripto para sektörü için pek de iyi olarak yorumlamadı.

US Global Investors, Grayscale aracılığıyla Bitcoin ile etkileşime geçen ilk büyük sermaye yöneticisi değil. Amerikan çokuluslu yatırım bankası Morgan Stanley, Grayscale Bitcoin Trust'a (GBTC) yatırım yapıyor ve 36 milyon doların üzerinde GBTC hissesine sahip. 928.000'den fazla hisseye sahip olan Morgan's Insight Fund da 870 BTC ile etkileşim halinde.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.