Dev şirket 1500 yöneticisini işten çıkaracak

Unilever şirketi dünya genelinde yönetici pozisyonundaki 1.500 kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel çerçevede yeniden yapılanma planına dikkat çekilirken yönetici pozisyonunda çalışanların yüzde 15'inin işine son verileceği bildirildi.

Açıklamada, “Önerilen yeni organizasyon modeli, üst düzey yönetici pozisyonunda yaklaşık yüzde 15, daha alt düzey yönetim rollerinde yüzde 5, dünya genelinde yaklaşık 1.500 role eşdeğer bir azalma ile sonuçlanacak. Fabrika çalışanlarının bu değişikliklerden etkilenmesini beklemiyoruz.” ifadesine yer verildi.

İngiltere merkezli Unilever'in dünya genelinde 149 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Söz konusu işten çıkarmaların aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in Procter & Gamble'ın ardından Unilever'den de hisse satın almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Şirketin açıklamasından sonra Unilever hisseleri Londra'da sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Unilever, 20 Ocak'ta GlaxoSmithKline'nın (GSK) şirketinin değerinin altında bularak daha önce reddettiği 50 milyar sterlinlik teklifini artırmayacağını bildirirken GSK'nın tüketici sağlığı birimini satın alma planından vazgeçmişti. .