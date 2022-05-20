Dev jeneratörler Ankara'da üretilecek

İlk yerli üretim dev jeneratörler, Keban barajında kullanılmaya başlandı. Daha önce yurt dışından alınan milyon dolarlık jeneratörlerin yerli üretimi için Ankara'da fabrika kurulacak. Fabrikanın seri üretime geçmesiyle dışa bağımlılık son bulacak.

Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji gücü artarken, gerekli donanım ve sistemlerin yerli imkanlarla üretimi de sağlanıyor. Böylece yurt dışına çıkan milyonlarca dolar ülke içinde kalacak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi yetkilileri, hidroelektrik santrallerde kullanılan kritik parçaların millileştirilmesinde gelinen son noktayı Meclis'te anlattı.

Yıl sonunda jeneratör fabrikası açılacak

İlk yerli ve milli jeneratörler Keban santralinde kullanılmaya başlandı. Şimdi sıra bu sistemlerin seri üretiminde.

Şirket yetkililerinin Meclis KİT komisyonuna verdiği bilgiye göre, Jeneratörlerin üretileceği fabrikanın yıl sonunda Ankara'da açılması hedefleniyor.

Seri üretimle beraber Türkiye yüzde yüz dışa bağımlı olduğu bu alanda üretici ve teknoloji tedarikçisi konumuna gelecek.

Yerli türbin Nallıhan'da kullanılacak

HES'lerin diğer bir kritik parçası olan türbinlerin yerli üretimi için de çalışmalar devam ediyor.

İlk yerli türbin yıl bitmeden Ankara Nallıhan'daki santralde kullanılacak.

Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilen, santrallerdeki otomasyon sistemleri de millileştirilerek kullanıma başlandı.

Santrallerde kullanılan yazılım ve donanımların yerli olarak üretilmesi sayesinde milyonlarca dolar yurt içinde kalacak.

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