Dev banka binlerce kişiyi işten çıkaracak

İspanya'nın en büyük bankalarından BBVA, 2935 kişinin işten çıkarılması konusunda sendika ile anlaştı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre Avrupa'da bankacılık sektöründeki istihdam krizi derinleşiyor. İspanya'nın dev bankaları arasında yer alan BBVA, sendika ile anlaşarak 2935 kişinin işten çıkarılması kararını aldı.

Bu karara göre bankanın toplam personelinin yüzde 12.6'sı işten çıkarılmış olacak.

480 ŞUBE KAPANACAK

BBVA, ayrıca işten çıkarmalar sonrasında 480 şubenin kapanacağını da açıkladı. Nisan ayında BBVA yaptığı açıklamada 530 şube kapatıp 3798 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.