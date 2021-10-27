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TIMETURK / EKONOMİ / Deutsche Bank'tan Türkiye için dolar tahmini

Deutsche Bank'tan Türkiye için dolar tahmini

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, sene sonu için dolar/TL tahminlerinin 9,75-9,80 civarında olduğunu belirtti.

43 Dakika Önce
2021-10-27 15:39:23
Deutsche Bank'tan Türkiye için dolar tahmini

Bloomberg HT'de Piyasa Hattı programına konuk olan Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, sene sonu için Dolar/TL tahminlerinin 9,75-9,80 civarında olduğunu ve bu sene içerisinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın nispeten güvercin kalmasını beklediklerini Wietoska, Fed'in kasım ayında varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğini düşündüklerini söyledi.

Gelişen piyasalarda sıkılaşma döngüsünün başladığını dile getiren Wietoska, şu an gelişen piyasa para birimlerinde değerlemelerin ucuz olduğunu ve para birimlerinin performansının iyi olmadığını vurguladı. Wietoska, enerji fiyatlarının daha da artması durumunda Türkiye gibi ülkelerin zorlanabileceğine de değindi.

"Enerjiyi ithal eden ve ihraç eden ülkeler arasında farklılık olacak. Rusya gibi ülkeler ihraçlardan fayda sağlayacaktır" diyen Wietoska, artan emtia fiyatlarının da farklı ekonomilerde baskı yaratabileceğini vurguladı.

Kurdaki değer kaybının yükselen enerji fiyatlarıyla birleştiği zaman enflasyonun yüksek kalmaya devam edebileceğini belirten Wietoska, "Türkiye ile ilgili riskler mevcut ama olumlu tarafta Türkiye'nin brüt rezervinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Tedarik zincirinde küresel çapta yaşanan sorunlara bakıldığında Türkiye'nin bundan faydalanabileceğini ifade eden Wietoska, "Küreselleşmenin tersine dönmesi üretimin Avrupa'ya kaymasına neden olabilir. 5 yıl önce böyle birşey söylemezdim ama şuan bu tarz arz sorunları olduğu için Türkiye daha fazla doğrudan yabancı yatırım görebilir" diye ekledi.

Dolar/TL'nin sene sonunda 9,75-9,80 civarında olacağını belirten Wietoska, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir indirim daha beklediklerini ve sene sonunda enflasyonun yüzde 19,5 ollmasını öngördüklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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