Deutsche Bank'tan TL açıklaması

Deutsche Bank, Türk lirası için hedef seviyelerine ulaştıklarını ama dolar karşısındaki yükselişin ne kadar sürdürülebilir olduğuyla ilgili şüphelerinin devam ettiğini belirterek Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyelerini geri çektiklerini söyledi

Deutsche Bank, Mayıs ayında açıkladıkları Türk lirasında uzun pozisyonlanma tavsiyelerini Jackson Hole toplantısından sonra geri çektiklerini söyledi.

Türk lirasının Ağustos ayında değer kaybetmesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasının beklenenden iyi performans gösterdiğini fakat toparlanmanın sürdürülebilirliği ile ilgili şüpheleri olduğunu vurgulayarak şu anlık kur hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Turizmin de Türk lirasının sürpriz yükselişinde etkili olduğunu ifade eden Deutsche Bank, bunun fena olmayan yabancı portföy girişleriyle beraber Türkiye'nin ödemeler dengesini ve kur seviyesini desteklediğini belirtti.

Türk lirasının yükselişinin ardındaki ikinci yükselişin carry fırsatlarını değerlendirmek için yapılan girişlerin oluşturduğunu söyleyen banka, küresel kur oynaklığının azalmasıyla Türk lirasının yaz boyunca cazibesinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Ağustos ayında enflasyonun yüzde 18,7'nin üzerine çıkabileceğini belirten Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sınırlı bir parasal sıkılaşma alanı olduğunu, makro ihtiyati tedbirlere başvurmanın kredi büyümesi ve dolarizasyon ile ilgili daha önce karışık sonuçlara neden olduğunu vurguladı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.