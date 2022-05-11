Detaylar netleşti! İşte konut kredisi hesap tablosu

Yeni konut kredisi ile ilgili detaylar netleşti. Kimler düşük faizli konut kredisi imkanından yararlanacak? Yeni konut kredisi hesabı nasıl yapılacak? İşte yeni konut paketleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından hem ev sahibi olmak isteyenler için, hem de inşaat sektörünü hareketlendirmek adına verdiği konut müjdesinin detayları netleşti. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler sonucunda 3 çözüm paketi oluşturuldu. Bu kapsamda ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkânıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması hedefleniyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaş da destek paketinin detaylarını araştırıyor. Peki konut destek kredisinde faiz oranı kaç? Kaç yıl vade olacak? İşte konut finansman paketine dair tüm merak edilenler...

İlk evini alacak vatandaş nasıl desteklenecek?

'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile ilk konutunu alacak vatandaşlara; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Hangi bankalardan çekilecek?

Yüzde 0.89 faizli konut kredisi paketinin hangi bankalardan sağlanacağı en çok merak edilenler arasında. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detayların yakın zaman açıklanması, avantajlı konut kredisinin daha önce olduğu gibi 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sağlaması bekleniyor.

Uygulamalar ikinci el konutu kapsıyor mu?

'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' kapsamında kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları kapsayacak şekilde konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış 'Döviz Tevdiat Hesabı'nın ya da hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Müteahhitlere hangi destekler verilecek?

'İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi' ile projelerin hızla tamamlanarak konut arzına katılmasını hedefliyor. Buna göre, 1 Mayıs 2022 itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek üzere, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yararlandırmak üzere, 36 ay vadeyle toplam 20 milyar lira finansman kaynağı sunulacak.

Düşük gelirli vatandaşlar için sosyal konut yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük gelir grubundaki vatandaşları da konut sahibi yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak.

Yeni konut üretiminin hızlandırılması için neler amaçlanıyor?

Küçük ölçekli müteahhitlere, şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli krediler kullandırılarak konut üretimi desteklenecek. Bu konutlar 5 yıl süreyle satış sınırlamasına tabi olacak.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredisi faiz oranları son dönemde oldukça yüksek seyrediyor. Merkez Bankası'nın verisine göre, şu anda piyasada ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 1.53 seviyesinde. En düşük oran ise geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana kamu bankalarınca uygulanıyor. Kamu bankalarında sıfır konutlar için 1 milyon liranın altındaki tutarlarda yüzde 1.20, 1 milyon liranın üzerindeki tutarlarda yüzde 1.29 faiz oranı uygulanıyordu. Vatandaşların en çok merak ettiği, '0.89 ve 0.99 konut kredisi kampanyaları cebe nasıl yansıyacak' sorusu yanıt buldu. İşte çekilecek krediye göre kalem kalem aylık ve toplam geri ödeme miktarlarıyla beraber yeni hesaplar...

Kampanyasız olarak bir kamu bankasından konut kredisi çeken bir vatandaş yüzde 1,36 aylık faizle konut sahibi oluyordu. Çekilen kredi miktarı örneğin; 200 bin TL ve vadesi 120 ay ise konut kredisinin ödenen ilk taksidi 3 bin 390 TL ve toplam geri ödemesi 406 bin 800 TL oluyordu.

'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile 0.99 faiz imkanıyla 120 ay vade 200 bin TL kredinin ilk taksidi 2 bin 855 TL, toplam geri ödemesi ise 342 bin 600 TL,

'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile 0.89 faiz imkanıyla 120 ay vade 200 bin TL kredinin ilk taksidi 2 bin 718 TL, toplam geri ödemesi ise 326 bin 160 TL olacak.

VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak amacıyla 3 farklı çözüm paketini milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkânıyla konuta erişimlerini artırmak için 'İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz. 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan tarihinden önce açılmış altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi devreye alıyoruz."

İKİNCİ EL FIRSATÇILARI DEVREDE

Yeni konut destek paketinin açıklandığı ilk dakikalardan itibaren konut satışı yapılan internet sitelerinde de fırsatçılar piyasaya çıktı. Piyasanın hareketinden yararlanmak isteyen ev sahipleri ve emlakçıların aynı dakikalarda konut fiyatlarını yüzde 30 artırdığı görüldü. Konutun türü ve fiyatına göre 150 bin liradan 750 bin liraya kadar yeni fiyat artışları ilanlara yansıdığı tespit edildi.

DESTEKLER SON DERECE OLUMLU

Pandemi sürecinde özellikle son iki yılda ciddi anlamda konut üretimini etkilediğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Üretilmesi gereken konutun yarısı kadar bir üretim oldu. Yıllık 800 bin konut ihtiyacına yönelik bir üretim olurken, son 3-4 yıldır 450 bin civarı üretim yapılıyor. Aralıktan bu yana ise inşaatlar çok yavaşladı, bunun arkasında özellikle dörde beşe katlayan inşaat maliyetleri var. Bunun hızlandırılması gerekiyordu. Bu hızlandırılmazsa kira krizinin çok daha can sıkıcı noktalara gideceğini ifade ediyorduk. Bu çerçevede alınan tedbiri doğru görüyoruz" dedi.

SEKTÖRÜMÜZE İLK KIVILCIM GELDİ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, açıklanan paketin konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacağını düşündüklerini söyledi. Durbakayım, "Açıklanan destek paketleriyle konut ihtiyacı olanların faiz yükünü azaltarak, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Başta döviz ve altın olmak üzere makroekonomi üzerinde baskı yaratan stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılmasını da önemli bir hamle. Özellikle birinci el konutlara sağlanan desteği somut bir hamle olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Sabah Gazetesi .