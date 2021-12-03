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TIMETURK / EKONOMİ / Destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

Destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-12-03 16:57:06
Destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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