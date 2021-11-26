DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kar İstanbul sınırında! İşte 5 günlük hava durumu tahmini! Hafta sonu hava durumu, Hangi illere kar yağacak?
Sadakatsiz 40. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı tek parça donmadan izle
‘İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret planı provokasyon’
Ambulanslar Gazze'ye ulaştı
AFAD'dan paniğe sebep olan 'Radyoaktif tehlike' mesajı; valilikten açıklama
Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
İran'dan ilk kez spot boru gazı ithal edilecek
Zamanı durduran performans
Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi nereli kaç yaşında? En Hamarat Benim yarışması sunucusu kim?
Keten tohumu yağı romatizma ağrılarını hafifletiyor
Sadakataşı Bangladeş'te cami açılışı gerçekleştirdi
Bu besinler A vitamini deposu!
Taksim'de 'Kadın Yürüyüşü': 'Ocağı söndür, kocanı öldür'
Gezi Davası'nın ikinci duruşması: Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Bağdat sokaklarında tansiyon yükseldi

TIMETURK / EKONOMİ / Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon 846 bin 485 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

41 Dakika Önce
2021-11-26 17:24:30
Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş