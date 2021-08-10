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TIMETURK / EKONOMİ / Derya Yanık: 49 milyon 400 bin lira nakdi destek sağlandı

Derya Yanık: 49 milyon 400 bin lira nakdi destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın bölgesine yapılan yardımlara ilişkin son rakamları paylaştı. Yangınlar için illere 49 milyon 400 bin lira nakdi destek gönderildiğini söyledi.

7 Saat Önce
2021-08-10 16:37:25
Derya Yanık: 49 milyon 400 bin lira nakdi destek sağlandı

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Bakan Derya Yanık, afet bölgelerine yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre Antalya'ya 31 milyon lira, Muğla'ya 9 buçuk milyon lira , Adana'ya 4 buçuk milyon lira, Mersin'e 2 milyon 400 bin lira, Osmaniye'ye ise 2 milyon lira nakdi destekte bulunuldu.

Böylece Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla bugüne kadar yangınlar için 49 milyon 400 bin lira nakdi destek illere gönderilmiş oldu. Ayrıca, selden etkilenen Artvin ve Rize'ye 6 milyon lira kaynak aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın bölgelerinde şu ana kadar 804 psikososyal personelinin görev aldığını da belirtti, "4 bin 483 hanede, 11 bin 967 kişiye hizmet verdik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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