Derin dondurucu seçerken dikkat!

Derin dondurucular temel olarak dikey tip çekmeceli ve yatay tip veya sandık olarak ikiye ayrılıyor. Peki siz neyi ne kadar saklamak istiyorsunuz?

Evlerde artık buzdolabı yeterli değil. Yiyeceklerin taze ve uzun süreli muhafaza edilebilmesi için son yıllarda derin dondurucuya rağbet artmış durumda. Soğutucu sektör temsilcileri özellikle yaz aylarının daha uzun sürmesi ve bilhassa Kurban Bayramı öncesinde yaşanan talep patlamasına dikkati çekiyor.

İklimlendirme sektörü temsilcileri hazırladıkları rehberlerde de nasıl bir dondurucu tercihi yapılması gerektiği hususunda bir nevi rehberlik ediyor.

Hangi tip tercih ediliyor?

Derin dondurucular temel olarak dikey tip çekmeceli ve yatay tip veya sandık olarak ikiye ayrılıyor. Tüketicilerin gözdesi ise çekmeceli ve geniş modeller.Her yıl Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tüketicilerin en fazla talep gösterdiği ürünler arasında yer alan derin dondurucular özelliklerine ve tiplerine göre farklı modellere ayrılıyor.

Tüketicilerin geçmiş dönem derin dondurucu satın alma alışkanlıkları incelendiğinde Türkiye'de en çok çekmeceli ve geniş derin dondurucuların tercih edildiği, sandık tipi olan modellere olan ilginin ise azaldığı gözlemleniyor.

Çekmeceli seçenekler

Dikey olarak adlandırılabilecek çekmeceli modeller tüketicilere kullanım kolaylığı ve ergonomik ürün yapısı sunuyor. Bu kategoride özellikle 5 çekmeceli modeller talep görürken 6 ve 7 çekmeceli modellere olan ilgi de artışta. Bununla birlikte No Frost modeller de tüketicilerin talep gösterdiği modeller arasında bulunuyor. Çekmeceli derin dondurucuların kimi tüketicilere ısı ayarı gibi seçenekler sunarken kimi de buzdolabı olarak da kullanılabilme imkânı sunuyor.

Dikey tipte derin dondurucu alacaklar ürün seçerken genel anlamda şu özelliklere göz atabilir: Çekmece sayısı,Ürün hacmi

Soğutma tipi, statik, No Frost. Hem dondurucu hem de soğutucu özelliği olan joker ürünler,Beyaz, Inox seçenekler



Çocuklu ailelerin tercihi

Daha geleneksel bir model olan sandık tipi derin dondurucular hala birçok ev için ideal ürün konumunda bulunuyor. Özellikle bazı modellerde yer alan anahtar ile kilitlenme seçeneği ise bazı tüketiciler için tercih nedeni olabiliyor. Sandık tipi derin dondurucu alacak tüketiciler temel olarak bu özellikleri göz önünde bulundurabilir:Ürün litresi

Anahtar ile kilit özelliği, Soğutucu tipinde statik veya hem soğutucu hem dondurucu özelliği

Ölçüleri: genişlik, derinlik ve yükseklik.

Elektrik harcamaları

Derin dondurucu için yer seçimi hem derin dondurucunun ömürleri hem de harcayacakları elektrik ile ilgili çok önemli bir konu. İzolasyon konusunda çok başarılı olan derin dondurucular çevre şartlarından minimum etkilenecek şekilde inşa edilse de direk güneş gören ve dış hava koşulları ile direk etkilenen yerlere konumlandırılması ürünlerin enerji tasarrufu yapabilmesini engelliyor. A sınıfı derin dondurucular ev kullanıcılarında çok büyük bir elektrik faturası farkına sebep olmazken güneş gören bir yerde mesela balkonda konumlandırılması faturada hissedilir bir farklılık sonucunu doğuruyor.

Neyi ne kadar saklayacaksınız?

Derin dondurucuda saklamayı planladığımız ürün miktarı önemli. Tüm kış için yoğun bir hazırlık ile et, sebze ve meyve hazırlanacak geniş bir aile söz konusu ise alınabilecek en büyük boy derin dondurucu alınmalı. Bir miktar et saklanacak ve yine az miktarda sebze meyve saklanacak ise buzdolabının buzluk bölümü yetersiz geliyor ise yine küçük boy bir dondurucu alınmalıdır. Hatalı boyut seçimlerinde ya dondurucuya sığmayan hazırlıklar ile karşı karşıya kalınırken birçok evde de yine boş bir şekilde kalan dondurucular karşımıza çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.