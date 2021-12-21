DenizBank’tan destek açıklaması

DenizBank Genel Müdürü Ateş, 'Kurun makul seviyelere gelmesi kamu ve özel bankalar olarak herkesin yararına. Hiçbir şeyi speküle etmeden, tam tersine destek olma noktasında durmamız gerekir.' dedi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik pakete ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, açıklamaların "piyasa dostu" olduğunu ifade etti.

Açıklamaların Türkiye'nin kambiyo rejiminden, serbest piyasa koşullarından sapmayacağının ve bütün tedbirlerin bu çerçeve içinde alınacağının bir teyidi olduğunu belirten Ateş, "İhtiyaç duyulan güven tesis edilmeli ki istikrara kavuşalım. İlan edilen ve mudileri ilgilendiren tarafıyla bir ürün var. 3, 6, 9 ve 12 ay sürelerle Türk lirasında yatırım yapan mudi, her şeyden önce stopaj ödemeden faizini alacak. Ama faiz ve anaparası o günkü dolar karşılığı etmiyorsa o farkı da Hazine karşılayacak. Hazine'nin buna yeri ve imkanı var." ifadelerini kullandı.

Ateş, güven ortamının tesisi ve istikrarın sağlanmasının istendiğini vurguladı.

Devlet kağıtlarındaki stopajın da kalktığını hatırlatan Ateş, "BES'te devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktı. Bu muazzam bir gelişme. Pek fazla ülkede örneği yok. BES'ler uzun vadeli fonlar olduğu için ekonomiye katkısı da uzun vadeli yatırımları desteklemesi yönüyle çok olumlu." dedi.

Ateş, kurumlar tarafında da Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli (forward) kur rakamı verileceğini bildirdi.

"Gerçek kişiler, TL'de hem kur artışını garanti alacak hem de belli bir getiri sağlayacak"

Hakan Ateş, bütün bu yapılanlarla kurun aşağılarda bir yerlerde istikrar kazanmasının amaçlandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Açıklamalar, fiyat seviyelerinin aşırı yükselmesinin önüne geçip hatta mümkünse geriye dönmesi, bunun yanı sıra bugünden yarına olmamakla birlikte enflasyonu sakinleştirdiği ölçüde piyasa faizlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığı faize yakınsamasına yol açacak. Güvenin tesis edilmesi ve dövize olan talebin durmasıyla dövizde tuttuğu paraya herhangi bir getiri sağlayamayan gerçek kişiler, TL'de hem kur artışını garanti alacaklar hem de belli bir getiri sağlayacaklar. Bu da ürünü daha cazip hale getiriyor."

Ateş, kamu ve özel banka ayrımı olmadan (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) bu ürüne destek olacaklarını söyledi. Kurun makul seviyelere gelmesinin kamu ve özel bankalar olarak herkesin yararına olduğunu vurgulayan Ateş, "Hiçbir şeyi speküle etmeden, tam tersine destek olma noktasında durmamız gerekir." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.