Denizbank çalışanları zamlı maaşı ne zaman alacak? Denizbank zamlı maaşlar Ocak ayında mı yatacak? Denizbank personellerini ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Banka personellerine Nisan ayında yapacağı zammı öne çekme kararı aldı. Enflasyona karşı çalışanlarını ezdirmemek için alınan karar ile Denizbank 2022 zammı Ocak ayında hesaplara yatacak. Peki Denizbank maaşı Ocak'ın kaçında yatacak?

Denizbank çalışanları zamlı maaşı ne zaman alacak? Denizbank zamlı maaşlar Ocak ayında mı yatacak? Denizbank personellerini ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Banka personellerine Nisan ayında yapacağı zammı öne çekme kararı aldı. Enflasyona karşı çalışanlarını ezdirmemek için alınan karar ile Denizbank 2022 zammı Ocak ayında hesaplara yatacak. Peki Denizbank maaşı Ocak'ın kaçında yatacak?

Yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamlar sonrasında çalışanlar gözünü maaş zamlarına çevidi. Asgari ücret zammı tartışılmaya devam ederken pek çok kişi de maaşlarına yapılacak zam oranını da merak ediyor. Denizbank'tan da personellerine müjdeli haber geldi.

Denizbank zamlı maaşlar Ocak ayında mı yatacak?

Bankanın çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için zamlı maaş ödemelerini 4 ay öncesine aldığı, kararın çalışanlara kurumsal e-posta ile iletildiği öğrenildi.

Denizbank çalışanları zamlı maaşı ne zaman alacak?

Denizbank CEO'su Hakan Ateş'in talimatı ile banka Nisan ayında yapılacak zammı Ocak ayına aldı. Yaklaşık 15 bin Denizbank çalışanı zamlı maaşını 31 Ocak itibariyle alacak. Yapılacak zammın oranı ise henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Denizbank bu yıl ilk kez çalışanlarına geçim endeksi hesaplaması ile zam yapacak. Geçim endeksinde gıda, ulaşım ve zorunlu giderlerdeki artışlar dikkate alınarak personele zam yapılacak. Bu uygulamayı Türkiye'de ilk kez bir banka çalışanlarına yapmış olacak.

Kaynak: Habertürk

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