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TIMETURK / EKONOMİ / Deniz üstü rüzgar enerjisinde 11 yılda 11 kat artış

Deniz üstü rüzgar enerjisinde 11 yılda 11 kat artış

Dünyada en yüksek kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olan rüzgarda deniz üstü (offshore) kurulu güç, 2010-2020 dönemini kapsayan 11 yılda 11 kat artışla 34 gigavata yükseldi.

2 Gün Önce
2021-08-03 12:07:05
Deniz üstü rüzgar enerjisinde 11 yılda 11 kat artış

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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) "Deniz Üstü Yenilenebilirler-Kurulum için Gündem Hareketi-G20 Başkanlığına Katkı" başlıklı rapora göre, rüzgarda deniz üstü kurulu güç, 2020'de bir önceki yıla göre 6 gigavat artış gösterdi.

Geçen yıl Almanya, ABD, Türkiye gibi ülkelerin de dahil olduğu G20 ülkelerinde yenilenebilir enerji kapasitesi artarken, deniz üstü rüzgar santrali ve okyanus enerjisi kapasitelerinin yüzde 99,3'ü bu ülkelerde gerçekleşti.

Dalga, gelgit ve okyanus termal enerji dönüşümü kapasitesi de dahil olmak üzere küresel okyanus enerjisi ise aynı dönemde 31 ülkenin katkısıyla 515 megavat seviyesine ulaştı.

IRENA çalışmasına göre, enerji dönüşümünde "yeşil dönüşüm" kavramının benimsendiği ve 2015'te imzalanan Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışını 1,5 veya 2 derecenin altında sınırlama hedefi kapsamında, okyanus enerjisinin toplam kapasitesinin 2030'da 70 gigavata, 2050'ye kadar ise 350 gigavata yükselmesi gerekiyor.

Çin deniz üstü rüzgar kapasitesinde lider

Öte yandan, Çin geçen yıl 3 gigavat ilave kapasiteyle deniz üstü rüzgar enerjisinde rekor seviyede kurulum gerçekleştirdi.

Hollanda, rüzgarda 1,5 gigavat ilave kurulumla ikinci, Belçika 0,7 gigavat ilave kurulumla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa ülkelerinin bu alanda başarılı olduğuna işaret edilen rapora göre, salgın sürecinde kanun koyucuların iddialı hedefleri ve düşen maliyetler hedeflerin gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.

AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, AB ülkeleri 2030'a kadar 60 gigavat, 2050'ye kadar ise 300 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesini devreye almayı hedefliyor.

Paris Anlaşması hedeflerinin dikkate alındığı enerji dönüşümü senaryosunda ise 2030'a kadar küresel deniz üstü rüzgar kapasitesinin 380 gigavat, 2050'ye kadar ise toplam 2 bin gigavat seviyesine ulaştırılması hedefleniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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