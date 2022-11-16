Deniz üstü RES'lerde çalışacak mühendislerin Türkiye'de yetiştirilmesi hedefleniyor

DÜRED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak, Norveçli Energy Innovation şirketi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde deniz üstü RES'lerde çalışacak mühendis ve teknisyenlerin Türkiye'de yetiştirilmesine yönelik çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak, AA muhabirine, Norveçli eğitim merkezi Energy Innovation ortaklığında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde teknisyen ve mühendislerin deniz üstü rüzgar santrallerinde istihdam edilmesine yönelik Global Wind Organisation (GWO) sertifikası almasını sağlayacak eğitim merkezi kurulması projesine ilişkin çalışmalara başladıklarını söyledi.

Deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin dünyada ve Türkiye çevresinde yaygınlaşmaya başlayacağına işaret eden Durak, bu nedenle sektördeki know-how'ın geç kalmadan Türkiye'ye getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Durak, deniz üstü santrallerde istihdam edileceklerin alması gereken eğitimler olduğunu ifade ederek, "Örneğin, bota inip binme veya helikopterle rüzgar türbinine inebilmeye kadar birçok eğitim var. Biz de bu amaçla bir yıl önce DÜRED ve Energy Innovation olarak bir protokol imzaladık. Daha sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, DÜRED ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi olarak bir araya geldik ve 1,5 ay önce bu merkezin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde kurulmasına yönelik de ayrıca bir protokol imzaladık." diye konuştu.

Eğitimlerin hedef kitlesinin elektrik teknisyeni ve mühendisleri, makine teknisyen ve mühendisleri olduğunu, ancak meteoroloji mühendisleri ve denizbilimcilerin de bu eğitimlere katılabileceğini anlatan Durak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu sertifikayla eğitim görenler Avrupa'daki bir deniz üstü santralinde çalışabilecek. Bu eğitim merkezi sadece ülkemize değil civar ülkelere de hizmet verebilmeli. Örneğin Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere. Hatta Yunanistan bile çünkü bu ülkelerin hiçbirinde böyle bir eğitim merkezi yok. Şu an deniz üstü rüzgar santralleri Ege, Akdeniz ve Karadeniz ülkelerine geliyor. Biz de tam bunlarla çevriliyiz ve önlemlerimizi almalıyız."

"Çok net bir 2030 hedefi belirlenmeli"

Durak, merkezin kurulması için gerekli yatırım miktarı, malzeme envanteri ve kapasitesine yönelik fizibilite raporunun hazırlanacağını, bunun ardından da anlaşma imzalamayı düşündüklerini dile getirdi.

Böyle bir merkezin kurulmasının Norveç'te 4 yılı bulduğunu aktaran Durak, Türkiye'deki merkezin daha hızlı hayata geçirilebilmesi için de Energy Innovation ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Durak, yaklaşık bir yıl önce dünyanın deniz üstü rüzgar enerjisi kurulum hedefinin 2030 için 100 gigavat seviyesinde olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan geçen sürede bu rakamı 4 kata yakın artırdılar. Çünkü doğal gaz ve kömürü ikame edebilecek tek kaynağın deniz üstü rüzgar türbinleri olduğunu anladılar. Şu anda tek bir ünite kurulumu 15 megavatı buldu, hatta 25 megavatlar da Danimarka'da test ediliyor. Bu bir devrim demektir, çünkü 4 türbin koyarsanız bu 100 megavat demek. Etrafımızda ciddi bir potansiyel var. Yunanistan 2 gigavat bir hedef koydu. Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik devletimizin de çok net bir 2030 hedefi ortaya koyması lazım. Böylece uluslararası yatırımcıların ilgisini bu tarafa çekebiliriz. Örneğin 10 gigavatlık bir hedef konulabilir."

"Amacımız endüstri ile akademiyi bir araya getirmek"

Energy Innovation Üst Yöneticisi Frank Emil Moen de küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumlarının son 10 yılda her yıl yüzde 30'un üzerinde artış gösterdiğini bildirdi.

Küresel kurulumların 2030'a kadar 200 ila 230 gigavat seviyesine ulaşabileceğini anlatan Moen, Norveç'in ise 2040'a kadar 30 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini, bunun için rüzgar santralinin işletilmesi süresince tam zamanlı çalışacak 36 bin kişilik istihdama ihtiyaç duyulacağını aktardı.

Moen, bu nedenle Energy Innovation bünyesinde 2018'de bir yetkinlik merkezi açtıklarına dikkati çekerek, "Burada amaç, karasal ve deniz üstü endüstrileri ile akademiyi bir araya getirmek, GWO eğitimini uygulamak ve rüzgar teknisyenlerini eğitmek. Türkiye'de de yapmaya çalıştığımız şey bu." ifadesini kullandı. .