Deniz taşımacılığına kur darbesi! Turyol seferlerini durdurdu, İDO da bazı seferleri durdurma kararı aldı

İstanbul'da deniz taşımacılığı hizmeti veren Turyol kurdaki artışın ardından 'maliyetlerin karşılanabileceği şartlar oluşana kadar' seferlerini durdurdu. İDO da aynı sebeple Yenikapı-Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarının 30 Aralık'ta seferlerden çekileceğini duyurdu.

Dövizdeki aşırı yükseliş deniz taşımacılığını da vurdu.

İstanbul'da deniz taşımacılığı hizmeti veren Turyol kurdaki artışın ardından 'maliyetlerin karşılanabileceği şartlar oluşana kadar' seferlerini durdurdu. İDO da aynı sebeple Yenikapı-Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarının 30 Aralık'ta seferlerden çekileceğini duyurdu.

Turyol'dan konuyla ilgili internet sitesinden yapılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:

AKARYAKIT FİYATI 1 AYDA YÜZDE 32 YÜKSELDİ

"Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde %32, 1 yıl içinde ise %110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık %100 artışı yada TL'nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir.

Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/ Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz."

Turyol sitesine girildiğinde çıkan bilgilendirme yazısı:

İDO'NUN AÇIKLAMASI

Filosunda bulunan 7 feribot, 24 Deniz otobüsü ve 22 arabalı vapurla Marmara Bölgesi'nde hizmet veren İDO ise şu açıklamada bulundu:

"Ortaklık yapımızda 2020 yılındaki değişiklik ile biri yabancı olmak üzere 4 ortaklı yapımız, bir yabancı ve bir yerli ortağın ayrılması sonucu yüzde yüz yerli olarak iki ortaklı yapıya geçmiştir.

Özelleştirme bedeli haricinde, her yıl İBB ve Milli Emlak'a 44 Milyon kira, yaklaşık 45 milyonluk SGK primi ve 100 milyonu aşan diğer tüm vergilerimizle kamuya sağladığımız yıllık finansal katkı önemli miktardadır."

'SEFERLER SÜRDÜRÜLEMEZ NOKTAYA GELMİŞTİR'

"Basında yer alan ve gemilerimizin bakımları ve kiralama süreleri ile ilgili İBB ile bir uyuşmazlığımız bulunmamakta, bu konuda basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kiralama sürelerinin bitmesine yaklaşık 20 yıl bulunmasına rağmen Yenikapı- Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarımız 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla seferlerden çekilecektir. Döviz kuru artışının getirdiği yakıt ve operasyonel maliyetlerdeki artış, bu iki hızlı feribotumuzla yaptığımız seferleri sürdürülemez noktaya getirmiştir.

Özelleştirme sürecinden sonra Osmangazi köprüsünün sözleşmede yer alan araç geçiş fiyatının düşürülmesi, Eskihisar-Topçular hattında hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faaliyet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız rekabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz etki ve Bursa Belediyesi'ne ait BUDO'nun devlet sübvansiyonu ile rakibimiz olması nedenleriyle Yenikapı – Bursa hattında sefer yapmamız daha da zorlaşmıştır."

"Tüm zorluklarımızın haricinde; 3500 kg. üzeri araçların Sirkeci-Harem hattımızdaki arabalı vapurlarımızla seyahatini yasaklayan 17.05.2017 tarihli UKOME kararına karşı hukuk mücadelemiz devam etmektedir.

Elimizde olmayan tüm bu sebeplerden dolayı işletemez hale geldiğimiz iki hızlı feribotumuzun hizmetlerine 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla son verdiğimizi üzülerek bildiririz. Ancak mağduriyeti en aza indirmek için Mudanya- Yenikapı hattımızda araçsız yolcularımıza hizmet verdiğimiz deniz otobüsü seferlerimizi arttırıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.