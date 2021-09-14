Demokratlar, yeni kripto kuralları için harekete geçti

Senato ve Meclis’te yer alan Demokratlar, trilyon dolarlık harcama ve vergi paketi içerisinde genişletilmiş yeni kripto kurallarını dahil etmek için harekete geçti

Senato ve Meclis'te yer alan Demokratlar, trilyon dolarlık harcama ve vergi paketi içerisinde genişletilmiş yeni kripto kurallarını dahil etmek için harekete geçti.

Politico'nun haberine göre House Ways and Means Komitesi başkanı Richard Neal'ın, 3.5 trilyon dolarlık harcama paketi için bir dizi önlem almak istediği belirtildi. Bu önlemler arasında kripto varlık sahibi kişiler için “wash sale” kuralı da söz konusu.

Wash sale, “kendinden kendine işlemler” olarak tanımlanır. Taraflar işlemden önce anlaşarak aynı fiyattan ve aynı miktardan eş zamanlı olarak emir girerler. Bu yöntem piyasa dolandırıcılığı için kullanılır.

Belgede wash sale'ın kriptolara uygulanmasından söz ediliyor.

“Bölüm 1091'deki wash sale kuralı, vergi mükelleflerinin düşüşte olan bir varlıkta faiz tutarken vergi zararı talep etmelerini engeller. Bu bölümde yapılan değişiklikler, 31 Aralık 2021'den sonra başlayan vergilendirilebilir yıllar için geçerlidir”

ABD yasaları gereğince bir vergi mükellefi, bir hisse senedini veya menkul kıymeti satmasının ardından 30 gün içinde aynı büyüklükte menkul kıymetlerin satın alınması olarak tanımlanan wash sale'ten kaynaklanan zararları mahsup edemez.

Kripto paralar ise şu anda bu kurallara tabi durumda değil. Ancak önerilecek yeni değişiklikle beraber bu mümkün olabilir.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.