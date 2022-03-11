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TIMETURK / EKONOMİ / Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü için öğretim üyesi alımı ilanı açıldı. Başvuru şartları ve tarihi de açıklandı. Peki ama Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları ve başvuru detayları...

2 Saat Önce
2022-03-11 11:15:52
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü için öğretim üyesi alımı ilanı açıldı. Başvuru şartları ve tarihi de açıklandı. Peki ama Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları ve başvuru detayları...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

11 Mart günü başlayan başvuru tarihinin son günü 25 Mart olarak belirlendi.

tıp fakültesi

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişliİstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na teslim etmeleri gerekmektedir .

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