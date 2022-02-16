Demiroğlu Bilim Üniversitesi Dr. öğretim üyesi alımı ilanı | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimine öğretim üyesi alımı yapacağını bildiren bir bildiri yayımladı. Peki ama başvuru şartları nelerdir? Hangi kontenjandan kaç öğretim üyesi alımı yapılacak? İşte detaylar...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Dr. öğretim üyesi alımı ilanı | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimine öğretim üyesi alımı yapacağını bildiren bir bildiri yayımladı. Peki ama başvuru şartları nelerdir? Hangi kontenjandan kaç öğretim üyesi alımı yapılacak? İşte detaylar...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Dr. öğretim üyesi alımı ilanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnaBilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacağını bildirdi.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere cad. No:120/1 Esentepe-Şişliİstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na teslim etmeleri gerekmektedir .