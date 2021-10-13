Demir yollarının 'taşıma' karnesi

Geçen yıl 3 milyon 766 bin 794 yolcu demiryollarında ücretsiz olarak taşındı. Salgın nedeniyle Marmaray’da 85 milyon 179 bin 501 yolcu taşınırken 2019 yılına göre yüzde 31,4 düşüş meydana geldi

Demiryolları Reformu kapsamında 2020 yılında demiryollarına 13,6 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. Türkiye'den Çin'e ihraç ürünleri taşıyan ilk tren, Aralık 2020'de İstanbul'dan yolcu edilerek

8 bin 693 kilometrelik bir yolculuktan sonra Çin'e ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 vizyonu doğrultusunda, demiryolu sektör payının, yolcuda yüzde 3,8'e, yükte yüzde 10'a, 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye çıkarılması planlanıyor

TCDD'nin lojistik altyapısı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre TCDD Taşımacılık A.Ş., 2020 yılı sonu itibariyle 11.590 km konvansiyonel hat ve 1.213 km yüksek hızlı hat olmak üzere toplam 12.803 km ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde tren işletmeciliği yapmaktadır.Konvansiyonel hatların % 40'ı elektrikli ve % 48'i sinyallidir. Yüksek hızlı demiryolu hatlarının ise tamamı elektrikli ve sinyalli.

Ulusal demiryolu altyapı ağı Van Gölü üzerinde kesintiye uğradığından demiryolu taşımacılığı Tatvan-Van arasında feribot ile sağlanmaktadır.Ülkemizdeki 192 adet mevcut liman ve iskelenin 20 adedinde, 295 adet mevcut OSB'nin de 12 adedinde demiryolu bağlantısı mevcut.

Personel sayısı

Genel Müdürlük merkezi, Bölge Müdürlükleri ve Merkeze Bağlı Teşkillerde 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 9.714 personel bulunmakta. Personelimizin 195'i kadrolu memur, 4.899'u sözleşmeli

personel, 4.142'si daimi işçi, 478'i de geçici işçi.Personelin % 33'ünün hizmet süresi 25 yılın üzerinde, % 34'ü ise 50 yaş ve üzerindedir. Diğer taraftan, personelin % 93'ü en az lise mezunudur. Toplam personelin % 3,6'sını kadınlar oluşturmakta.

Yolcu taşımacılığı

2020 yılında Yüksek Hızlı Tren (YHT), kent içi ve konvansiyonel olmak üzere toplamda yaklaşık 99,5 milyon yolcu taşınmıştır. Buna karşılık 6.052 milyon yolcu-km üretimi gerçekleşmiştir. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde alınanönlemler kapsamında 2020 yılında toplam yolcu sayısında 2019 yılına göre % 40, yolcu-km üretiminde ise % 45 azalma gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; YHT yolcu sayısında % 66, YHT yolcu-km üretiminde ise % 65 azalma, Marmaray'da ise yolcu sayısında % 31 ve yolcu-km üretiminde % 23 azalma gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 2020 yılında Başkentray'da yolcu sayısında % 45 ve yolcu-km üretiminde % 45

azalma gerçekleşirken konvansiyonel yolcu taşımacılığında bu oranlar % 80'e ulaştı.

YHT'nin performansı

Ülkemizde Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcu taşımacılığı 13.03.2009 tarihinde Ankara-Eskişehir yüksek hızlı demiryolu hattının işletmeye açılmasıyla birlikte başlamıştır. 13.03.2019 tarihinde GebzeHalkalı Marmaray hattının işletmeye açılmasıyla birlikte YHT'lerin İstanbul'daki güzergâhı Pendik'ten Söğütlüçeşme ve Halkalı istasyonlarına uzatılmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle Ankara-İstanbul, AnkaraEskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul olmak üzere 4 güzergâhta YHT yolcu taşımacılığı yapılmakta.

2020 yılı sonu itibariyle Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında 13 Mart 2009-31 Aralık 2020 (dâhil) tarihleri arasında YHT'ler ile toplam 55.997.043 yolcu

taşınmış ve 8.072 sefer yapılmıştır.

Marmaray'da pandemi etkisi

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2020 yılında Marmaray'da 85.179.501 yolcu taşınmış olup, yolcu sayısında 2019 yılına göre % 31,4 düşüş meydana gelmiştir.

İlgili Bakanlık tarafından verilen ücretsiz seyahat kimlik kartları ile seyahat edecek (şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile % 40 ve üzeri engelliler) 2020 yılı sonu itibariyle Trenkart kaydı olan aktif 230.137 kişi bulunmakta. 1 Ocak 2017-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3.766.794 yolcu ücretsiz olarak taşınmıştır. Bu taşımalardan 1.608.125 yolcunun (% 43) seyahati Ücretsiz Seyahat Kimlik kartı ile gerçekleştirilmiştir.

Gazi, engelli ve hareket kısıtlı yolculara (yaşlı, hamile vb.) refakat edilmekte, tekerlekli sandalye kullanan yolcularımızın trenlere biniş ve inişlerinde gerekli destek sağlanmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.