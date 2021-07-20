Delta varyantı piyasaları tedirgin ediyor

Yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişen kayıplarla, Avrupa ve Amerika hisse senedi piyasaları Pazartesi günü darbe aldı. Yatırımcılar, Covid-19 vakalarının yeniden canlanmasından endişe duyarak tahvil piyasasına sığındı.

Çoğu Avrupa pazarının yüzde 3'ten fazla değer kaybettiği bir seansın sonunda, Paris %2,54, Londra %2,34, Frankfurt %2,62 ve Milano %3,34 değer kaybetti. Dow Jones'un %2,09, S&P 500'ün %1,59 ve Nasdaq'ın %1,06 düştüğü Wall Street'te de aynı güçlü riskten kaçınma hareketi görüldü.

Dôm Finance'in hisse senedi yöneticisi AFP Daniel Larrouturou'ya göre, piyasalarda bir karamsarlık krizine tanık oluyoruz. "Aşılamanın virüsün yayılmasını kontrol altına alacağını ve aktivitenin neredeyse tamamen serbestleştirilmesine izin vereceğini düşündük.Öte yandan aşıların sınırlandırılması veya daha yavaş hızı ve virüsün çok daha hızlı yayılmasıyla sorgulanan bir senaryo. birçok ülkede sözkonusu" yorumunda bulunuldu.

Vaka sayısındaki artış endişe verici

Covid-19 vaka sayısındaki artış, dünyanın tüm bölgelerini endişelendiriyor, özellikle de yetkililerin erişim kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başladığı Avrupa'yı endişelendiriyor. Fransa'da, Covid-19 salgınının "stratosferik" bir iyileşmesi ile karşı karşıya kalan Bakanlar Kurulu, Pazartesi günü , bakıcılar için aşı yükümlülüğünü entegre eden ve sağlık geçişini uzatan bir yasa tasarısını kabul etti . Tahıllara karşı İngiltere, birçok bilim adamı ve politikacının korktuğu bir adım olan pandemi ile bağlantılı kısıtlamaların çoğunu kaldırdı ve özellikle ülke şu anda kıtanın vaka sayısında en çok etkilenen ülke olduğu için.

Maske takma zorunluluğu

Ulusal Menkul Kıymetler Strateji Başkanı Art Hogan, Los Angeles'ta maske takmanın yeniden zorunlu olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, Daniel Larrouturou, "Çin'de borcunu ödemekte zorlanacak büyük bir emlak şirketiyle ilgili endişeler de ağırlaşıyor" diye açıklıyor.Bu bağlamda yatırımcılar, başta devlet tahvilleri olmak üzere güvenli liman menkul kıymetlerine bakmayı tercih ettiler. Daniel Larrouturou, "hisse senetlerinde bir düşüşe ve sermayede çok daha az riskli varlıklara, özellikle de getirisi keskin bir şekilde düşen devlet borcuna doğru bir kaymaya" tanık oluyoruz, diye analiz ediyor.10 yıllık ABD devlet tahvili faiz oranı, Cuma kapanışındaki %1,29'dan Şubat başından beri en düşük olan %1,19'a düştü.

Turizm ve uyduları ön planda

Turizm sektörü, sağlık durumundan ve Avrupa'da, özellikle Paris ve Londra tarafından alınan ve topraklarına erişim koşullarını sıkılaştıran yeni kısıtlamalardan zarar gördü.Londra'da Cruise Line Carnival %8.27 düşüşle 1.297.20 peni oldu. Hava tarafında, Easyjet %6,62 düşüşle 769,60 pense ve IAG %5,23 düşüşle 159,00 pense düştü. Paris'te Air France %2,89 kayıpla 3,79 avroya, Airbus %6,38 düşüşle 103,58 avroya düşerken, Aéroports de Paris %3,82 düşüşle 103,35 avroya geriledi. Frankfurt'ta Lufthansa %2,94 düşüşle 9,44 Euro'ya geriledi. Otel endüstrisinde, British Intercontinental %3,53 düşüşle 4,537,00 peni ve Fransız Accor %3,67 düşüşle 28,91 euro oldu.

Petrol dibe vurdu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Müttefiklerinin (Opep+) Kovid-19 vakalarındaki artışın küresel talebi tehdit ettiği bir dönemde üretimlerini artırma kararının etkisiyle petrol fiyatları %6'dan fazla düştü.Kuzey Denizi'nden Eylül vadeli Brent petrolü Londra'da neredeyse 5 dolar veya %6.75 düşerek 68.62 dolara geriledi. New York'ta WTI varil Ağustos ayı için %7.50 veya 5.39$ düşerek 66.42$'a geriledi.

Fiyatlarda keskin bir düşüş, bu da sektördeki şirketleri cezalandırdı. Londra'da BP %4,44 düşüşle 279,28 pense ve Royal Dutch Shell %4,19 düşüşle 1,311.00 pense düştü. Paris'te TotalEnergies %3,84 kayıpla 34,89 avroya geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.