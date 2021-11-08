Darphane’ye 46 işçi alınacak: İşte başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 46 kamu işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR resmi ilan sayfasında yayınlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda en az lise mezunu 46 işçi alınacaktır. Personel alımında KPSS şartı yoktur.

ALINACAK PERSONELLERİN UNVAN VE SAYI DAĞILIMI

3 Kimya Laboratuvarı Görevlisi, 2 Kuyumculuk ve Tasarım Teknikeri, 2 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri, 2 Elektrik Teknikeri, 1 İnşaat Teknolojisi Teknikeri, 6 Matbaa İşçisi, 2 Tornacı, 3 Elektrik Teknisyeni, 1 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni, 4 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, 2 Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı, 1 Yüzey İşlemeci (Kuyumculuk), 1 Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma), 2 Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme, 2 ofset Baskı Operatörü, 7 Makine Bakım Onarım Teknisyeni, 3 Metal Teknolojisi Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni.

Adaylar başvurularını 12 Kasım 2021 tarihine kadar yapacaklardır.

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını İŞKUR internet sitesi üzerinden, İŞKUR hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı üzerinden yapacaklardır.

Matbaa İşçisi, Tornacı, Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat İşçisi, Kuyumcu, Ofset Baskı Operatörü, Metal Kaplamacı ve Yüzey İşlemeci (bölüm şartı yok), ve Teknisyen kadroları için en az lise ilgili bölümlerden mezun olmak.

5 kadro için 20 – 35 yaş arasında olmak.

13 kadro için 20 – 30 yaş arasında olmak.

Tekniker kadroları için en az Önlisans ilgili bölümlerden mezun olmak.

Alım ilanında belirtilen diğer özel niteliklere sahip olmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.