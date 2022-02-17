DAP ne zaman halka arz edilecek? DAP hissesi ne kadar? DAP borsaya ne zaman girecek? DAP Gayrimenkul, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. Türkiye'nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul firmasından biri olan DAP Hisse başı 18,50 TL'den satışa sunulacak DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurum aracılık edecek.

DAP ne zaman halka arz edilecek? DAP hissesi ne kadar? DAP borsaya ne zaman girecek? DAP Gayrimenkul, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. Türkiye'nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul firmasından biri olan DAP Hisse başı 18,50 TL'den satışa sunulacak DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurum aracılık edecek.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenul firmasından olan DAP halka arz ediliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO ile İstanbul Altunizade'de Validebağ Konakları, Çekmeköy'de Ormanköy ve Nişantaşı'da Nişantaşı Koru projelerini gerçekleştirdi. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye'de ilk defa ‘Sağlıklı Ev' konseptini sektöre kazandırdı.

DAP ne zaman halka arz edilecek?

Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL'lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54'üne denk geliyor.

DAP hissesi ne kadar?

41 yıllık geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

Ziya Yılmaz, "Altını çizmemiz gereken en önemli husus; hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme'ye halka açılma hedefi koyduk" ifadelerini kullandı.

Halka Arz Yapısı:

- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay

- Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL

- Halka arz fiyatı: 18,50 TL

- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01

Halka Arz Tahsisat Grupları:

- %50 Yurt İçi Bireysel

- %40 Yurt İçi Kurumsal

- %10 Yurt Dışı Kurumsal

DAP Yapı hakkında

DAP Yapı, merkezi Maltepe, İstanbul'da bulunan bir inşaat ve gayrimenkul şirketidir.[1] DAP Yapı, iş insanı Dr. Ziya Yılmaz tarafından 1999 yılında Kağıthane'de bulunan Şelale Evleri projesi için kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana İstmarina, Validebağ Konakları, DAP Royal Center, Teras Kule, Taksim Petek vb. projeleri ile bilinmektedir.Aynı sırada, DAP Yapı bünyesindeki Eltes İnşaat, Çekmeköy Belediyesi'nin birçok projesini hayata geçirmiştir. .