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TIMETURK / EKONOMİ / Danıştay kadrolu personel alımı ilanı | Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları

Danıştay kadrolu personel alımı ilanı | Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları

Danıştay Başkanlığı kadrolu personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuzda şartlar ve sözlü mülakat detayları da belirtildi. Peki ama hangi kadrodan kaç personel alımı yapılacak? Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları ve başvuru şartları...

2 Saat Önce
2021-12-30 15:06:27
Danıştay kadrolu personel alımı ilanı | Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları

Danıştay Başkanlığı kadrolu personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuzda şartlar ve sözlü mülakat detayları da belirtildi. Peki ama hangi kadrodan kaç personel alımı yapılacak? Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları ve başvuru şartları...

Danıştay kadrolu personel alımı ilanı

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, PSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 11. dereceli beş (5) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

Başvurular 10/01/2022 Pazartesi günü başlayacak olup, 20/01/2022 Perşembe günü sona erecektir. Adaylar Danıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İletişim: 0312 253 21 89 - 0312 253 10 00 - 0312 253 23 12

Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları için Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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