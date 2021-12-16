Damga vergisi nedir? Gelir vergisi nedir? Net asgari ücret nasıl hesaplanır?

Çalışanların asgari ücreti bugün itibarıyla açıklandı ve 4.250 TL olarak duyuruldu. Bunun yanı sıra damga vergisinin ve gelir vergisinin kaldırılması da deklare edildi. Peki Gelir vergisi nedir? Damga vergisi nedir ?

Çalışanların asgari ücreti bugün itibarıyla açıklandı ve 4.250 tl olarak duyuruldu. Bunun yanısıra damga vergisinin ve gelir vergisinin kaldırılması da deklare edildi. Peki Gelir vergisi nedir? Damga vergisi nedir ? Net asgari ücret hasaplaması nasıl yapılıyor?

İşte bu merak edilen soruların cevabı: Asgari ücretten damga vergisinin kalkması önemli bir etki yaptı.

Merak edilen konuların başında yer alan damga vergisine dair önemli bilgiler vermek gerekirse şu şekilde:

Damga vergisi nedir?

Bu vergi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi türü.Kişiler ve kurumlar arasındaki anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergi denebilir kısacak.

Yapılan sözleşme iki kişi arasında ise, damga vergisinin mükellefi iki tarafa da ait. Resmi daireler ile kişiler arasında yapılıyorsa, bu durumda verginin mükellefi kişiler. Yeni doğan damga vergisini kişiler ödüyor.

Bu vergi türü iş hayatında ihale, sözleşme, harcırah ve ücret ödemesi gibi durumlarda karşımıza çıkmakta.

Damga vergisi nasıl hesaplanıyor?

Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanıyor. Ayrıca suret ya da fotokopi damga vergisinin kapsamında değil. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü.Damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlü. Sözleşmenin Anonim Şirket ile kişi arasında yapıldığı durumlarda damga vergisi mükellefi Anonim şirkettir.

Gelir vergisi nedir?

Bu vergi gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Ücretlere nasıl yansıyacak?



Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak. Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Net asgari ücret nasıl hesaplanıyor?

2021 yılı baz alındığında brüt gelir vergisinden net gelir vergisine şu kalemler vasıtası ile ulaşılıyor:

Brüt asgari ücret 3.577,50 TL

Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 500,85 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 35,78 TL

Gelir vergisi matrahı 3.040,87 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 456,13 TL

Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) 268,31 TL

Kesilecek gelir vergisi 187,82 TL

Damga vergisi (binde 7,59) 27,15 TL

Kesintiler toplamı 751,60 TL

Net asgari ücret 2.825,90 TL

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