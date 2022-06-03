Damat Tween, “Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü”ne layık görüldü

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, “Damat Tween ile ilk metaverse mağazamızı haziranda açıyoruz” dedi.

Damat Tween, Perakende Günleri kapsamında düzenlenen 2022 Yılı Perakende Güneşi Ödülleri'nde 'Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Orka Holding açıklamasına göre Damat Tween, perakende sektöründe teknoloji kullanımı ve dijital dönüşüm alanında başarılarıyla sektöre örnek olması ve 'yeni dijital evren' olarak bilinen metaverse alanında yaptığı yatırımlar nedeniyle ödül almaya hak kazandı. Damat Tween adına ödülü, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, Damat Tween'in ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Damat Tween'in başarısında trend takibi ve geleceği öngörme özelliklerinin bir bütün olarak ilerlemesinin büyük payı olduğunu aktaran Arar, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu kapsamda dijital dönüşüm ve teknoloji kullanımı yatırımlarına yıllar önce başlayarak değişime adapte olduk. Aynı şekilde sürdürülebilirlik yolunda gelişen ihtiyaçları da hızla karşıladık. Bu bakış açısıyla ‘yeni dijital evren' olan metaverse yatırımlarımız da bu yılın başında hız kazandı. Damat Tween ile ilk metaverse mağazamızı haziran ayında açıyoruz. İlk etapta açılışla birlikte bu platforma özel kapsül bir koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin satışını ve 2022-2023 sezon defilesini metaversede gerçekleştireceğiz.'