Dairelerin kira artışı yüzde 50'yi aştı! İşte il il kira fiyatları

Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda ortalama yüzde 55 arttı. En hızlı yükseliş yüzde 161 ile Nevşehir'de yaşandı. İstanbul'da ortalama artış yüzde 80'e ulaştı. Fırsatçı ev sahipleri de fiyat artışında etkili oldu.

Azalan yeni konut arzına karşılık artan talep, salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin tekrar başlaması, yüz yüze eğitim, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları katlandı. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa. com'un Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı araştırma, kira artışlarındaki çarpıcı verileri ortaya koydu.

Araştırmaya göre Türkiye genelinde Ağustos 2020-Ağustos 2021 arasında kiralar yüzde 55 arttı.

Araştırmaya göre en fazla kira artışının gerçekleştiği ilk üç il Nevşehir, Muş ve Batman oldu. Üç ilde kiralar son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. İstanbul genelinde kiralar yüzde 80'in üzerinde arttı. Yine araştırma üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun'da kiraların bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttığını gösterdi. Türkiye'de kira artışının yaşanmadığı iki il Hakkari ve Tunceli olarak dikkat çekiyor.

NEVŞEHİR'DE % 161

Ortalama 100 ila 150 metrekarelik evlerin baz alındığı araştırmada, son bir yılda en yüksek kira artışı yüzde 161ile Nevşehir'de oldu. Nevşehir'de ortalama 130 metrekarelik bir ev 2020 yılında 911 TL'den kiraya verilirken bu yıl aynı büyüklükteki bir evin ortalama kirası 2.300 TL'yi buldu. Rapora göre en çok kira artışının yaşandığı ikinci il yüzde 118 artışla Muş oldu. Batman bir yılda yüzde 107'lik artışla en çok kirası artan üçüncü il oldu. Kayseri'de kiralar yüzde 106'lık artışla 828 liradan 1.700 TL'nin üzerine çıktı.

Diyarbakır'da ortalama 160 metrekarelik bir evin kirası geçen yıl 1.250 TL iken bu yıl yüzde 104'lük artışla 2.900 TL'yi buldu. Uzmanlar bu illerdeki kira artışının konut arzı yetersizliği ve ev sahiplerinin fırsatçılık yapmasından kaynaklandığını söylüyor.

İSTANBUL'DA KİRALAR BİR YILDA YÜZDE 80 ARTTI

Son dakika raporuna göre Türkiye'nin üç büyük kenti arasında ise İstanbul liderliği elden bırakmadı. İstanbul'da kiralar son bir yılda yüzde 80 artış gösterdi. Buna göre 110 metrekarelik bir evin kirası 2.035 TL'den 3.700 TL'ye çıktı. Ankara'da ise kiralar bir yılda yüzde 55 arttı. Başkentte ortalama 1.400 TL olan kiralık evlerin fiyatı bugün 2.100 lirayı aştı. Ege'nin incisi İzmir'de ise kiralar bir yılda yüzde 49 yükseldi. İzmir'de 110 metrekarelik bir ev geçen yıl 1500 liralarda kiraya verilirken bu yıl fiyatı 2.350 liranın üzerine çıktı.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.