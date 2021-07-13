Daikin Türkiye, 10 yılda 11 kat büyüdü

Daikin Türkiye Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, '2011 yılında Airfel’i satın alarak Türkiye pazarına giren Daikin, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üstünde bir büyüme göstererek 10 yılda 11 kat büyümeyi başardı' dedi.

Daikin Türkiye Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, '2011 yılında Airfel'i satın alarak Türkiye pazarına giren Daikin, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üstünde bir büyüme göstererek 10 yılda 11 kat büyümeyi başardı.' dedi.

İklimlendirme sektörü şirketlerinden Daikin Türkiye'nin Sakarya'da bulunan üretim tesislerinde şirketin Türkiye'deki 10. yılı değerlendirmesi ve şirketin çevre dostu R32 soğutucu akışkanlı ilk VRV sistem ürününü için basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Önder, Ar-Ge ve fabrika yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Daikin'in kısa sürede büyük ivme kat ettiğinin altını çizen Önder, '2011 yılında Airfel'i satın alarak Türkiye pazarına giren Daikin, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üstünde bir büyüme göstererek 10 yılda 11 kat büyümeyi başardı. Ar-Ge, kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olan önemli bir konu. Geleceğin anahtarı da burada zaten. Ar-Ge yatırımlarımızın bütçesini sürekli yukarılara taşıyarak kendi patentlerimizi üretecek seviyede bir Ar-Ge merkezi oluşturduk ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Yakın gelecekte HVAC şirketlerini etkileyecek trendleri takip ediyor ve buna göre hedefler belirleyip, çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Önümüzdeki dönemde akıllı şehirler, enerjide dijitalleşme, big data (büyük veri), blockchain, yerinden yönetim, depolama ve elektrikli araçlar sektörümüzün dinamiklerini belirleyecek ana başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Daikin Türkiye de bu parametrelere göre pozisyon alarak çalışmalarını sürdürüyor.' şeklinde konuştu.

- Daikin, Ar-Ge ve inovasyona güveniyor

Basın toplantısında R32 soğutucu akışkanlı ilk VRV sistem ürününü de tanıtan Önder, Daikin'in çevre misyonununa dair, 'Daikin, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojisiyle iklimlendirme sektörünün açık ara lideri. Daikin'in Japonya ve ABD'de çok büyük iki teknoloji merkezi bulunuyor. Japonya'daki Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ne 300 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dünya çapında 25 Ar-Ge merkezi var. Ve bu merkezlerde yaklaşık 8 bin mühendis çalışıyor. Ar-Ge merkezlerimizde yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak bugün CERN'de bile Daikin'in üstün teknolojili ürünleri kullanılıyor.' yorumunu yaptı.

Daikin'in globalde yıllık ortalama bin 300 civarında patent yayınladığını ve bütçesinin önemli bir bölümünü Ar-Ge ve inovasyona ayırdığına vurgu yapan Önder, 'Pandemi döneminde sektörümüzde bir daralma olsa da biz Daikin Türkiye olarak yatırım hedeflerimizde bir değişiklik yapmadık. Daikin beş yıllık planlar ile hareket ediyor. Bu yüzden özellikle Ar-Ge alanındaki yatırımlarımızda herhangi bir bütçe kesintisine gitmedik. Biz Japon mali takvimine göre hareket ettiğimizden 2021 yılına nisan ayında giriş yaptık. Ar-Ge giderlerinin ciromuza oranı yüzde 0,5'ten yüzde 0,7 seviyesine yükseldi. 2022 Ar-Ge yatırım planlarımızda da bu seviyeyi yine aynı oranda yükseltme hedefimiz bulunuyor.' ifadelerine yer verdi.

- 10 yılda 11 kat büyüdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, Türkiye'deki 10'uncu yılını yeni yatırımlar ve yüksek büyüme rakamlarıyla kutluyor. 2011 yılının temmuz ayında Airfel markasını alarak doğrudan yatırımcı kimliğiyle Türkiye pazarına giren ve Daikin Türkiye adıyla faaliyetlerine başlayan şirket, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek 10 yılda 11 kat büyüme başarısı gösterdi.

Türkiye'de faaliyete başladığı 2011 yılında 202 milyon TL cirosu olan Daikin Türkiye, o günden itibaren agresif bir büyüme stratejisi izleyerek yüzde 10 olan sektör ortalamasının çok üstünde bir başarı gösterdi.

Salgın döneminde sektörün tümünde yüzde 25 oranında daralma beklenmesine rağmen büyümesini sürdüren Daikin Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 2020 mali yılının sonunda cirosunu 2 milyar 836 milyon TL'ye taşıdı.

Büyümesini ülkenin en önemli araştırma sonuçlarıyla tescilleyen Daikin Türkiye, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nda 2020 yılı itibarıyla 23 basamak birden yükselerek 152'nci sıraya yerleşti. Şirket, bu başarısıyla özkaynak büyüklüğünde 57'nci olarak Türkiye'nin ilk 100 şirketi olma unvanını korudu. Faaliyetlerine başladığı günden beri inovasyon ve Ar-Ge'nin gücüne inanan Daikin Türkiye, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Turkishtime tarafından hazırlanan ‘AR-GE 250', Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri araştırmasında 18 basamak birden yükselişle 111'inci sıraya yerleşerek bu çabasının karşılığını almış oldu.

- 2021 mali yılı ihracat hedefi 300 milyon dolar

Ar-Ge ve inovasyonla büyüyen Daikin Türkiye, Sakarya Hendek'te 100 bin metrekare alan üzerine kurulu üretim tesislerinde Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri gibi farklı ihtiyaçlara uygun ürünlerini son teknoloji ile üretiyor; üretimden aldığı gücü iç pazarın yanı sıra ihracata da taşıyor. Cirosunun yüzde 55'ini ihracat girdilerinden elde eden Daikin Türkiye, ihracat gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir artış sağlayarak 2020 yılında 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Daikin Türkiye 2021 mali yılı ihracat hedefini ise 300 milyon dolar olarak belirledi.

​​​​​​​Isıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip Daikin Türkiye, teknolojisiyle sektörün standartlarını belirlerken, çevreci yaklaşımıyla da fark yaratıyor. “İnsana değer, çevreden başlar” mottosunu referans alarak her adımda net sıfır karbon emisyonu hedefiyle hareket eden Daikin, 2020 yılı temmuz ayında Sakarya Hendek ilçesindeki fabrikasında devreye aldığı GES projesi için 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu proje ile fabrikasında 5.760 kWp güç üretmeyi hedefleyen şirket, fabrikasının yüzde 80 enerjisini GES projesi ile sağladı. Yeşil fabrika olma hedefi ile yola çıkan Daikin, bu proje sayesinde 90 bin ağaca eş değer karbondioksit salımını yılda 4 bin 186 ton azaltmayı başardı.

- 5 milyon avro Ar-Ge yatırımı

2011 yılında kurulduğunda 21 kişilik ekibe ve 400 bin euroluk bütçeye sahip olan Daikin Türkiye Ar-Ge bölümü, bugün çalışan sayısını 3.5, bütçesini ise 5 kat artırmış büyük bir yapıyı temsil ediyor. Ar-Ge merkezi bu hacmiyle 70 milyon avro bütçeli Daikin Europe Ar-Ge'sinin en hızlı büyüyen bağlı Ar-Ge'si unvanını da taşıyor.

Daikin Türkiye Ar-Ge, 2021 yılı için yüzde 20'lik büyümenin yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon avro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamını 100 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl Ar-Ge'ye 2 milyon 500 bin avro harcama yapan Daikin Türkiye, AR-GE bütçesini artırmaya devam ederken aynı tutarda laboratuvar yatırımında da bulunuyor.

65 Türk ve 5 Japon mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezinde toplam 70 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye'de geliştirdiği klima, kombi, fancoil ve klima santralları ile dünya iklimlendirme sektörüne de adını başarıyla yazdıran Daikin Türkiye, Ar-Ge merkezinde yeni ürünleri araştırma ve geliştirme yolculuğuna aralıksız devam ediyor. Şirket, özellikle ısıtma ürünlerinde yaptığı başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla RedDot, IF Design gibi uluslararası ödüllerin yanı sıra, Daikin Global bünyesindeki Excellent Product ödülünün de sahibi.

- 2025'e kadar 500 milyon dolar yatırım hedefi

Daikin Türkiye 2021 yılında Hendek Fabrika ve Ar-Ge Merkezi için toplam 30 milyon avroluk yatırımını bu yıl tamamlıyor. 15 milyon euroluk yeni bir yatırım ile split klima üretim hattını genişleterek kapasite artıran şirket, dış ünitede 1 milyon 100 bin adet, iç ünitede 1 milyon 500 bin adet üretim kapasitesine sahipken mayıs 2021 yılında yaptığı bu yatırımla 700 bin adet dış ünite kapasite artışı sağlamış olacak. Şirket ürettiği split klimaları ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ihraç ettiği için bu yatırım Daikin Türkiye'ye 100 milyon dolarlık ek ihracat katkısı sağlayacak.

Bu yatırımın yanısıra sektörde bir ilke daha imza atan Daikin Türkiye, VRV sistemlerinin (merkezi iklimlendirme sistemi) üretimi için yaklaşık 15 milyon avro değerinde 50 bin adetlik kapasite artırım yatırımı gerçekleştirdi. Ocak 2022 yılında üretimine başlananacak VRV sistemleri ürünlerinin 40 bin adedi Ortadoğu ve Afrika (MEA) bölgesine ihraç edilecek. Türkiye'de VRV sistemlerinde yüzde 35 pazar payına sahip olan Daikin Türkiye, bu üretimin 10 bin adedini de iç pazarda satmayı hedefliyor. Bu yatırım ile 100 milyon avroluk bir bölgenin Avrupa'dan Türkiye' ye kayacağı öngörülüyor.

2021'de hayat geçireceği toplam 53 milyon dolarlık 5 yatırım ile sektördeki faaliyetlerine ivme kazandıran Daikin Türkiye, bugüne kadar toplam 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiş olacak. Şirketin bundan sonraki hedefi ise 2025 yılına kadar 150 milyon dolarlık daha yatırımda bulunmak.





- Küreselde 80 binden fazla çalışan

Daikin ayrıca, 'Birlikte sürdürülebilir bir gelecek yaratma' temasını hayata geçirmeye devam ediyor. 150 ülkede aktif olan Daikin, halen 313 iştirak ve toplam 80 bin 369 çalışanıyla küresel bazda dev bir yapıyı temsil ediyor. İnovatif çalışmalarıyla her fırsatta çevreci bir duruş sergileyen şirket, misyonu gereği, inovasyon ve teknolojileri kullanarak hava ve yaşadığımız hayatın kalitesini yükseltmek için yoğun çalışmalar yapıyor. 2050 yılında global klima talebinin mevcut seviyelerin üç katından fazlasına çıkması bekleniyor. Buna ek olarak Kovid-19 salgınının etkisiyle hava kalitesi, havalandırma ve hava temizleme gibi konulara olan ilgi daha da arttı. Daikin artan ihtiyaçlara hem niceliksel hem de niteliksel olarak yanıt verirken, sosyal misyonunun dünyaya güvenli ve sağlıklı hava ortamları sağlamak ve küresel ısınmanın etkilerini mümkün olan en üst düzeyde azaltmak olduğunun altını çiziyor.

- 2050 yılında sera gazı emisyonu sıfırlama hedefi

Şirket, 2018 yılında oluşturduğu Çevre Vizyonu 2050 ile 2050 yılında sera gazı emisyonlarını net sıfıra düşürme hedefi koymuş durumda. Bu kapsamda spesifik hedefler ve tedbirlerle ilerleyen Daikin, ürettiği cihazlarla da bu amacı destekliyor. Dünyada Daikin'in sattığı konut tipi klimaların yüzde 97'si çevre dostu ürünlerden oluşuyor. Ürünlerin kullanımından oluşan emisyonlar 2005 yılına göre yüzde 70 azalmış durumda. Üretimde de karbon emisyonlarını 2005 mali yılına göre yüzde 76 azaltan Daikin, üretimden satışa, lojistikten servise kadar net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor.

Sektörde adeta bir devrim niteliği taşıyan R32'li Mini VRV 5-S isimli cihaz, yüzde 68 daha düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerine sahip R32 soğutucu akışkanı sayesinde hem verimlilik hem de çevreci özellikleri en üst düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra çok sayıda yeniliği içeren yeni geliştirilen Mini VRV 5-S serisi, kompakt yapısıyla kurulum esnekliği sağlıyor. 5 düşük ses seviyesinde çalışabilen cihaz asimetrik olarak tasarlanan yeni fanı sayesinde yüksek hava debisi sağlamak için ideal ortam oluşturuyor. Ev akıllı otomasyon ara yüzü ile entegre edilebilen cihaz, opsiyonel olarak Amazon Alexa veya Google Asistan üzerinden online ve sesli kontrol imkanı da veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.