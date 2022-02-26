Daikin Premix VZ kombi sağladığı tasarruf ile ısıtma sektöründe öne çıkıyor

Dört farklı kapasitesiyle tüketici ile buluşan Daikin VZ Premix kombi, yüksek modülasyon ve enerji tasarrufu özelliklerinin yanı sıra performansıyla ısıtma pazarının bu yöndeki ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Daikin'in Premix VZ model kombisi, 23 kW, 26 kW, 30kW ve 38kW olmak üzere 4 farklı kapasitesiyle tüketicilere sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ısıtma sektöründe de öncü yaklaşımlarla yol alan Daikin, segmentinin en küçük hacimli yoğuşmalı kombisi Daikin Premix NDJ'nin ardından teknoloji ve tasarrufun bir araya geldiği, çevre dostu, tam yoğuşmalı Daikin Premix VZ kombi ile pazara hareket getirmişti.

Daikin'in Hendek'teki fabrikasında üretilen çevre dostu Premix VZ, şimdi yenilenen özellikleriyle tüketicilere önemli bir alternatif sunuyor. İki yeni kapasite ile birlikte 23 kW, 26 kW, 30kW ve 38kW olmak üzere 4 farklı kapasitesiyle tüketici ile buluşan Daikin VZ Premix Kombi, yüksek modülasyon ve enerji tasarrufu özelliklerinin yanı sıra performansıyla ısıtma pazarının bu yöndeki ihtiyaçlarına çözüm sunmasıyla dikkati çekiyor.

23 kW ve 26kW olmak üzere iki yeni kapasite ile tüketici ile buluşan Premix VZ kombinin en belirgin farklılıkları, çıkış gücü değişimi, hidroblok değişimi ve yüzde 1,8 daha verimli hale gelen yanma grubu değişimi olarak sıralanıyor.

23 kW kapasitesinde 1:4, 26 kW kapasitede ise 1:5 modülasyonuna sahip olan Daikin Premix VZ kombi, paslanmaz çelik eşanjörü sayesinde mukavemeti ve performansını üst düzeye taşıyor. Yüksek modülasyon sayesinde brülör ve frekans kontrollü fan gücü ihtiyaca göre ayarlanabiliyor ve böylece cihazın dur/kalk yaparak çalışmasının önüne geçiliyor.

Isıtma konforunu artıran bu özellik sistem kayıplarını minimize ederken aynı zamanda ateşleme sırasına oluşan zararlı emisyonları da etkisizleştiriyor. Önceki ürüne göre verimliliğini yüzde 1,8 artırarak yüzde 92 seviyesine çıkaran cihaz tasarruf imkanı sunuyor.

Daikin teknolojisiyle modern çizgilerin buluştuğu tasarımıyla göz dolduran ürün, frekans kontrollü pompa ve fanı ile enerji tasarrufuna katkıda bulunurken, geniş baca kullanım olanağıyla da birçok mahalde uygulamaya izin veriyor.

ErP yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan yoğuşmalı Daikin Premix VZ kombi, full alev modülasyonu, frekans kontrollü pompası ve fanı enerji tasarrufu sağlayarak tüketicinin cebini koruyor. Son derece sessiz çalışan Daikin VZ kombilerin 23 ve 26 kW kapasite seçeneklerinde, bugüne kadar kullanılmış en fazla basma yüksekliğine sahip pompalara yer veriliyor.

Bunun yanı sıra enerji performansını ve tasarrufu bir adım daha ileriye götüren Daikin Premix VZ, kompakt boyutları, cihazın dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayan çift paslanmaz çelik eşanjörü, frekans konvertörlü pompası, konfor modu ve termo regülasyon gibi özellikleriyle gerçek anlamda fark yaratıyor.

Daikin Premix VZ, içme suyuna kombi içindeki suyun karışmasını engelleyen özel çek valf sistemi ile de sağlıklı sıcak su sağlıyor. .