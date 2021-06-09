Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı hizmete sundu

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, 'Tüketicinin yoğun talebine yanıt verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, Ar-Ge çalışmalarımızla da yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz' dedi.

Salgınla birlikte üç kata yakın artan talebe yanıt vermek için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı tüketici ile buluşturdu.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, hizmete sunulan Shira Plus, tüketici evde olmasa bile konut kontrol uygulamasından açıp kapanabiliyor, anlık elektrik tüketim verisi sayesinde elektrik faturasının hesaplanmasını sağlıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, evlerde, iş yerlerinde kullanılan klimalar ısıtma ve soğutma fonksiyonlarıyla beraber, hava temizleme, havanın nemini ayarlama, havayı kişinin üzerine üflememe ve düşük ses seviyesi gibi özellikleri ile yaşam kalitesi için büyük önem taşıyor.

Öncü teknolojiye sahip Daikin klimalar, 4+ teması altında Türkiye'yi bu dört fonksiyonun da içinde bulunduğu benzersiz özellikleriyle tanıştırırken kullanıcıları doğru havaya kavuşturuyor.

Daikin, salgınla birlikte hava temizleme teknolojilerinde neredeyse üç kat artan talebe yanıt vermek için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ürün, cep telefonlarına indirilen bir aplikasyonla da takip edilebiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin'in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, 'Pandemiyle birlikte hava temizleme cihazlarına olan talep üçe katladı. Tüketicinin yoğun talebine yanıt verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, Ar-Ge çalışmalarımızla da yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olan yeni ürünümüz Shira Plus'ı hizmete sunmaktan mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Daikin'in en son ürünü olan Shira Plus, patentli Flash Streamer ve akıllı göz teknolojileriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Standart online (çevrim içi) kumanda özelliğine sahip olan ürün, cep telefonlarına indirilen bir aplikasyonla da takip edilebiliyor.

Evdeki modem aracılığı ile telefondaki Daikin konut kontrol uygulaması kullanılarak klima açıp kapatılabiliyor ya da uzaktan programlanabiliyor.

Ayrıca, tüketiciler bu uygulama sayesinde anlık elektrik tüketim verisini görebiliyor ve faturaya yansıyan bedeli hesaplayabiliyor.

Shira Plus, tüm odayı kişiye direkt üflemeden, homojen olarak serinletiyor

İki kademeli akıllı göz sensörü sayesinde odadaki hareketi izleyen Shira Plus, tüm odayı kişiye direkt üflemeden, homojen olarak serinletiyor.

Shira Plus'ta yer alan, sağa sola hakaret eden yönlendirici kanatçıklar, havanın üç boyutlu olarak ve homojen bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

Tüketici hareketini anlayan teknolojisi sayesinde kanatlarını tüketicinin olmadığınız yere yönlendiren Shira Plus, kişi odadan ayrıldığında kendini tasarruf moduna alıyor.

Daha kompakt iç ünitenin sunulduğu Shira Plus, muadillerine göre daha modern ve ince bir tasarıma sahip bulunuyor.

Ultra ısıtma fonksiyonunun dahil olduğu Shira Plus, hızlı bir şekilde odanın ısınmasını sağlıyor.

Shira Plus, ultra ısıtma fonksiyonu sayesinde diğer klimalara göre ısıtma ayar sıcaklığına yüzde 14 daha kısa sürede ulaşıyor.

Ayırıcı birçok özelliğe sahip olan bu ürün, hava temizliğini ve konforu önemseyenler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.