Daikin Global Women Trainee başlıyor

Daikin Türkiye’nin daha çok kız öğrenciye Daikin global ağında yöneticilik yapma fırsatı sunduğu söz konusu programa başvurular 16 Aralık 2022'de sona erecek.

İklimlendirme sektörü markalarından Daikin, hayata geçirdiği projelerle kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini desteklemeye devam ederek, “Daikin Global Women Trainee” ile kadınlara kariyer yolculuklarının başında yol göstermeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik projesi kapsamında kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini desteklemeyi hedef haline getiren Daikin Türkiye, 2012 yılından beri “Daikin Global Trainee” programı ile yönetici adayları yetiştiriyor. Daikin Türkiye tarafından gerçekleştirilen Global Trainee Programı, geleceğe yatırım projesi olarak Daikin'in küresel iş planının en önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Dünyanın 160'tan fazla ülke ve bölgesinde faaliyet gösteren Daikin, farklı uluslardan yeteneklerin grup içinde dolaşımını artırmaya yönelik strateji izliyor. Bu yıl sadece kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilecek 'Daikin Global Women Trainee' programı ile de 10 kadın yönetici adayını bu program ile bünyesine katmayı hedefliyor.

Daikin Türkiye, “Daikin Global Women Trainee” programı ile kadınlara kariyer yolculuklarının başında global ortamda bir deneyim kazanma fırsatı sunuyor. 'Doğru Havada Doğru İş Fırsatı' diyen marka, bu proje ile geleceğin kadın yöneticisi olmayı hedefleyen nitelikli mezunları Daikin bünyesinde yönetici pozisyonlarında yetiştirmeyi hedefliyor.

Kadınların iş hayatında desteklenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Daikin Türkiye, bu doğrultuda 2014 yılında başlattığı Sakura Kadın Girişimci programı ile üniversite mezunu gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınları olarak iklimlendirme sektörüne ve ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyor.

2017 yılında başlatılan Sakura Kadın Teknisyen projesi ile de iklimlendirme sektöründe 'erkek işi' olarak görülen teknik alana kalifiye kadın iş gücü kazandırıyor. Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen “Daikin Global Trainee” programında da önceki yıllardan farklı olarak 10 kız öğrencinin Daikin bünyesinde eğitilmesi hedefleniyor. Program boyunca yapılandırılmış eğitim programına dahil olan kişilere aynı zamanda Daikin'in global iklimini deneyimleme imkanı da sunuluyor.

- Daikin'in 98 yıllık birikimi global bir iklimde sunuluyor

Kabul edilen adayların Daikin'in 98 yıllık köklü geçmişini Daikin global ağında deneyimleme fırsatı elde edecekleri bu program, kadınları geleceğin yöneticileri olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Adaylar aldıkları eğitim ve kariyer planları doğrultusunda Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Daikin lokasyonlarında çalışma fırsatı yakalıyor. Böylece traineeler, farklı ülkelerde, farklı departmanların çalışma yöntemlerini, birbirleriyle olan bağlantılarını ve şirketlerin organizasyon yapılarını yakından görme şansına sahip oluyor.

Daikin Türkiye'nin daha çok kız öğrenciye Daikin global ağında yöneticilik yapma fırsatı sunduğu bu programa dün başlayan başvurular, 16 Aralık 2022'de son bulacak. Programa katılım kriterleri ile ilgili detay bilgilere ise 'www.daikin.com.tr' ve 'www.kariyer.net' sayfasından ulaşılabiliyor.