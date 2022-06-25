Daikin, 3 yıl içinde Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapacak

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, 'Türkiye, şu an Daikin içinde yıldız ülkelerden biri. Daikin Türkiye, en hızlı büyüyen, en fazla ciro yapan ve karlılığı normalin üzerinde olan bir firma' dedi.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Japon iklimlendirme şirketi Daikin'in Türkiye'ye yeni yatırım planları olduğunu belirtti.

Önder, AA muhabirinin Daikin'in yeni dönemdeki ihracat ve yatırım planlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin yabancı yatırımcı için avantajlarına dikkati çeken Önder, şu an 2021 ihracat gelirlerinin 261 milyon avro olduğunu fakat Hendek'teki yeni yatırımlarının kendilerine ekstra 100 milyon avro daha ihracat geliri getireceğini dile getirdi.

Önder, ihracatlarının 2025'e kadar 500 milyon avroya ulaşmasını beklediklerini kaydederek, 'Daikin olarak, 2025 yılına kadar 80 milyon avro veya 100 milyon dolar civarı daha ek yatırımımız olacak. Bunu henüz açıklamamıştık ama 100 milyon dolar daha 2025 yılına kadar yatırımımız var. Çünkü Türkiye, bütün Türki Cumhuriyetler, Ukrayna, Belarus, Rusya, Ermenistan, Kuzey Afrika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler ve bu bölgeler için müthiş bir lojistik üs olarak hizmet veriyor. Çoğuyla vergi anlaşmamız var. O yüzden ana depolardan biri Türkiye. Doğal olarak yabancı yatırımın gelmesinin en büyük nedenlerinden biri ülkemizin bulunduğu konumun stratejik avantajı. Tabii bunda devletin verdiği vergi kolaylıkları ve çalışanlara yönelik destekler de etkili oluyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Geçen ay Sakarya Hendek Fabrikası'nda yatırım tutarı 15 milyon avro olan VRV üretim tesisinin açıldığını hatırlatan Önder, 'Pandemi şartları çok zorluyordu, bizim yatırımlar için de önemliydi. Çünkü biz 5 yıllık planlarla çalışıyoruz. Günübirlik hiçbir uluslararası firma yatırım yapmıyor zaten. 5 yıllık planlar dahilindeki hemen her yatırımımızı 2020'ye kadar yapmıştık. 100 milyon avronun üzerinde yatırım yaptık, bulunduğumuz fabrikaya. Şimdi en son yatırımımızın açılışını geçen ay yaptık. Orada da 15 milyon avro bir yatırımla Türkiye'de ilk defa merkezi sistem değişken debili klima üretimine geçtik. Bu stratejik bir yatırım çünkü teknolojik ürünler üretmeye başlarsanız yan sanayinizi de geliştiriyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

Önder, 98 yıldır faaliyette olan Daikin'in ısıtma ve soğutmaya konsantre olmuş bir şirket olduğunu kaydederek, 'Kurulduğundan beri inovasyon ve yeni ürünler üzerine çalışıyor. Geçen sene cirosunu 24 milyar dolara çıkardı. Yaklaşık 160 ülkede faaliyet gösteriyor, bunlardan biri de biziz. Türkiye, şu an Daikiniçinde yıldız ülkelerden biri. En hızlı büyüyen, en fazla ciro yapan ve karlılığı normalin üzerinde olan bir firma Daikin Türkiye. Geçen sene ciromuz iki kat arttı. Yani 2 milyar 800 milyondan 5 buçuk milyara TL'ye çıktı. Pandemi şartlarında cironun iki katına çıkması çok büyük bir rekor oldu.' şeklinde konuştu.

- 'Müthiş bir lojistik avantajımız var'

Hasan Önder, AR-GE merkezi kurduklarını, dünyanın en küçük kombisini Türk mühendislerin ürettiğini ve ödül aldıklarını belirtti.

Japonya tarihinde de ilk olan bir kombiyi ürettiklerni ve ihracatına başladıklarını analtan Önder, şunları kaydetti:

'Pandemi birçok şeyi öğretti şirketlere. Dünyanın üretim merkezi Çin'di fakat bu lojistik kesintilerinin olması, tedarik zincirinin kısıntıya uğramasından dolayı artık farklı yerlerde lojistik üsler kurulmak zorunda. Türkiye o yüzden merkez olarak çok avantajlı. Günübirlik politikalar, kur sorunları çok geçici şeyler ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye yatırımların artacağına inanıyorum. Çünkü müthiş bir lojistik avantajımız var. Pandeminin etkisi bize fayda verecek. Globalde enflasyonist bir ortam var. Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği gerginlikler, ham maddelerdeki fiyat artışı var. Tabii bu sıkıntılı dönem 1,5-2 yıl sürebilir ama sonunda toparlanacaktır.'

- 'Çalışan sayısında 2 bin 500'e ulaşacağız'

Daikin Türkiye CEO'su Önder, ihracatta çok güçlü olduklarını ve bir nevi Avrupa'nın da üssü olmayı başardıklarını vurguladı.

Çünkü 1,5 milyonun üzerinde klima kapasitelerinin bulunduğuna dikkati çeken Önder, 'Bunun yüzde 90'ı Avrupa'ya gidiyor. İhracatımıza 100 milyonlarda başladık, (2018'den itibaren) 140 milyon, 180 milyon derken 260 milyon avroyla kapattık. Seneyi 320 milyon avroyla kapatıyoruz. Bunun en büyük etkeni Türkiye'deki teknolojik ürünlerin artık dünya kalitesinde olması. İhracat o yüzden ivmeli devam ediyor. Sadece kur avantajını gündeme getirmemek lazım. Yani şu an bizim ürünlerimiz çok kaliteli diye biliniyor hem Avrupa'da hem dünyada.' ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımla birlikte istihdamın da artacağına değinen Önder, şu an merkezde 400, fabrikada 1.400 çalışanları bulunduğunu ancak 2025'e kadar bu sayıyı 2 bin 500'lere ulaştırmayı düşündüklerini kaydetti.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Önder, şunları söyledi:

'Yani 700 çalışma arkadaşımız daha bizimle olacak. Hat kapasitelerimizi artırıyoruz. Örneğin 1,5 milyon olan kapasitemizi 2,5 milyon adete çıkarıyoruz. Bunlar aslında bir iki fabrika kurma gibi bir yatırım. Bunlar ciddi derecede eleman artışına sebep oluyor, tabii bizi de sevindiriyor. Çünkü istihdama ne kadar katkı verebilirsek o kadar iyi. Hedeflerimizden biri yüzde 50 kadın çalışana ulaşmak, şu an yüzde 35. Kadının gücünün, toplumun gücü olduğuna inanıyoruz. Yatırımlarda genel manada kombi ve klimada kapasite artırımı olacak. VRV'de iç ünite üretimi önümüzdeki dönemde başlayacak. Şu an dış ünite üretimiyle başladık.'

- 'Türkiye'ye güveniyoruz'

Çevreci adımlara çok önem verdiklerini belirten Hasan Önder, 2050'ye kadar karbon ayak izi bırakmamak için yeni ürünlerini hem dijitalleştirdiklerini hem de tüketim seviyelerini minimuma indirdiklerini kaydetti.

Önder, karbon ayak izi bırakmamayı en büyük hedef olarak gördüklerini söyledi.

Üretimde çevreye verilen zararı hemen herkesin sıfırladığını anlatan Önder, şöyle devam etti:

'Biz de bütün enerjiyi güneşten alıyoruz. Ürettiğiniz ürünün de yaşam döngüsü içinde çevreye zarar vermemesi lazım. Bütün yoğunluğu ona vermiş vaziyetteyiz. Şu an çok yeni ürünler geliyor. Gazlar değişiyor, belki R32 gazı da ömrünü dolduracak. Daha çevreci yeni bir gaz üzerine çalışılıyor. Hem tüketimi azaltacak hem boyutlar daha küçülecek, hem de çevreye verilen karbon ayak izi azalacak. Bir ihtimal önümüzdeki dönemde bu kimyasallarda da olan gelişmelerden dolayı cihazların boyutunda çok farklı şeyler gelebilir. Çok hızlı olmaz da iki, üç yıl içinde beklentimiz.'

Önder, Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'ye güvendiklerini dile getirdi. Sürekli karanlık şeylerin konuşulmasının hiç kimseye fayda sağlamadığını kaydeden Önder, 'Çünkü rakipleriniz için de karanlık. Bütün dünyada enflasyonist ortam var. Her yerde ham madde sorunu var. Tedarik zinciri Almanya'da, Belçika'da da kopmuş vaziyette. Aynı sorunlar onlarda da var. Türk insanı daha çevik, aksiyona daha odaklı, hızlı çözüm üretebiliyor. Yani bir Avrupalı veya dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırınca bizim bu kriz dönemlerinde daha fazla ön plana çıkmamız lazım.' diyerek sözlerini tamamladı. .