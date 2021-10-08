Daha önce emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ikramiye farkını alabilecek mi? Emekli olanlar 3600 ek gösterge artışıyla ikramiye farkı alacak mı? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin çıkmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelere ilişkin yaptığı açıklamada 2022 sonuna kadar 3600 ek göstergelerin çıkacağını belirtti. Bu tarihten önce emekli olanlarda özellikle emekli ikramiyesi konusunda ortaya çıkan açığın kendilerine verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki önce emekli olan memurlara 3600 ek gösterge ikramiye farkı verilecek mi?

Daha önce emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ikramiye farkını alabilecek mi? Emekli olanlar 3600 ek gösterge artışıyla ikramiye farkı alacak mı? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin çıkmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelere ilişkin yaptığı açıklamada 2022 sonuna kadar 3600 ek göstergelerin çıkacağını belirtti. Bu tarihten önce emekli olanlarda özellikle emekli ikramiyesi konusunda ortaya çıkan açığın kendilerine verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki önce emekli olan memurlara 3600 ek gösterge ikramiye farkı verilecek mi?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşı ve emekli aylığı 3600 ek göstegelerle ciddi oranda yükselecek. Memurların ve memur emeklilerinin cebini ve gelirini doğruıdan etkileyecek 3600 ek göstergelerle ilgili hükümet çalışmalarını tamamladı. Kısa sürede yasalaşması beklenen ek göstergelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Erdoğan " 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz." dedi. Bu açıklama ile emekli olmayı düşünenler de emeklilik tarihlerini 3600 ek göstergelerin çıkacağı tarihe kadar erteledi. Daha erken emekli olanlar da 3600 ek gösterge ile iktamiye farkı alıp alamayacağını merak ediyor.

Daha önce emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ikramiye farkını alabilecek mi?

Emekli olan memurlar 3600 ek gösterlerin yasalaşmasıyla emekli ikramiyesi farkı alamazlar. Binlerce memur emekli olmak için 3600 ek göstergelerin çıkmasını bekliyor. Ortalama 30 bin lira daha fazla emekli ikramiyesi alacak olan memurlar 3600 ek göstergelerin bir an önce çıkmasını bekliyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaklaşık 250 bin kamu çalışanının 3600 ek gösterge çalışmasını beklediğini belirtti.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ne kadar artacak.

3600 ek göstergelerin çıkmasıyla emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

3600 ek gösterge ile emekli aylığıne kadar artacak?

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.