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TIMETURK / EKONOMİ / Daha fazla fındık alımı yapılacak

Daha fazla fındık alımı yapılacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, bu yıl geçen yıldan daha fazla fındık alımı yapmak için çaba göstereceklerini belirtti.

4 Saat Önce
2021-07-30 11:39:42
Daha fazla fındık alımı yapılacak

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Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, FİSKOBİRLİK'in yaklaşık 5 yıldan bu yana fındık alımlarıyla ilgili sürdürülebilir bir planı olduğunu söyledi. Bayraktar, "Bu yıl geçen yıldan daha fazla fındık alma, daha fazla üreticiye ulaşma ve aldığımız ürünleri Türkiye'de ve dünyada daha fazla insana ulaştırma çabamız olacak." dedi.

Yeni sezonun hazırlıklarına başladıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Örneğin Giresun bölgesindeki arkadaşları topladık, Ordu'da toplayacağız, gelecek hafta batı bölgesini toplayacağız. Dolayısıyla bu sezon daha fazla kooperatifimizi, daha fazla olaya dahil etmeye çalışacağız. Daha fazla üreticiye ulaşıp, piyasada üreticinin menfaatine, üreticilerin lehine oluşumlara katkı vermek istiyoruz. Bu anlamda inşallah geçen yıl geldiğimiz noktayı ileriye götürme çabamız olacak."

Fındık üreticinin kapısından alınacak

Bayraktar, tüm üreticilere depoları açtıklarını, emanet alımlarının da olduğunu ifade etti.

Piyasanın 25 kuruş üzerinde alım yapacaklarına dikkati çeken Bayraktar, "Zaman zaman kamuoyunda sadece 25 kuruş gibi algılanıyor. Mesela geçen yıl bunun zaman zaman 1 lirayı bulduğu oldu. En an 25 kuruş diyoruz. Mutlaka piyasanın üzerinde bir rakamla, peşin parayla alım yapacağız. Tüm üreticilerimizin kapısından fındığı alacağız, üreticilerimizin hamaliye ve araç gideri olmayacak." diye konuştu.

Kendilerine gelebilecek tüm fındığa talip olduklarını vurgulayan Bayraktar, "Kapımıza gelen hiçbir üretici, ürününün kriterleri uygun olması halinde geri dönmeyecek." ifadesini kullandı.

Lütfi Bayraktar, fındıkta nihai ürünün, üreticiye, kuruma ve ülkeye katkısı olacağını belirterek, "Üreticilerden kooperatiflerimiz aracılığıyla aldığımız fındığı entegre tesislerde işliyor, her yıl bir iki yeni ürün piyasaya sürüyoruz. Nihai mamul yaptığımız ürünleri Türkiye ve dünyaya pazarlamaya çalışıyoruz." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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