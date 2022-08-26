Daha fazla direnemedi! Petrol devi Total resmen duyurdu

Petrol devi Total, Rus Terneftegaz'daki hisselerini satma kararı aldı. Rus enerji şirketi Novatek, Rusya ile çeşitli ticari ilişkileri olduğu için bir süredir eleştirilen Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile Termokarst projesindeki ortaklığını sonlandırdığını duyurdu. Petrol devi Total de yaptığı yazılı açıklamada, Terneftegaz'daki payını Novatek'e sattığını doğruladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rus enerji devi Novatek ve Fransız petrol devi TotalEnergies'in ortaklaşa kurdukları Terneftgas şirketinin Termokarst petrol ve doğal gaz projesinin işletmecisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Novatek'in, Terneftgas'daki TotalEnergies'e ait yüzde 49'luk hisseyi satın aldığı ifade edildi.

PETROL DEVİ TOTAL DUYURDU: ORTAKLIK BİTTİ

Petrol devi Total de yaptığı yazılı açıklamada, Terneftegaz'daki payını Novatek'e sattığını doğruladı. Böylece söz konusu projede yüzde 51 paya sahip Novatek, işletmedeki hissesini yüzde 100'e çıkardı.

Fransız Le Monde gazetesi, Rusya'nın savaşta kullandığı uçak yakıtının Terneftegaz tarafından üretildiğini öne sürmüştü. Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune ise dün yaptığı açıklamada, TotalEnergies'in Rus uçaklarına jet yakıtı sağladığı iddialarını tüm yönüyle soruşturacaklarını açıklamıştı.

Petrol devi Total, savaş sonrasında Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacaklarını ve yıl sonuna kadar ise ülkeden tamamen çekileceklerini belirtmişti.