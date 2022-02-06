D'S Damat'tan Romanya'nın gözde turistik şehri Braşov'a yeni mağaza

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, 'Bu yıl D'S Damat'ın marka zincirini hem Romanya'da hem de diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceğiz. D'S Damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planlıyoruz' dedi.

Orka Holding, Romanya'nın Braşov kentinde ülkedeki 8'inci D'S Damat mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, Türkiye'nin komşu coğrafyasında ününü ve büyümesini sürdürüyor.

Orka Holding bünyesindeki D'S Damat, Balkanlar'ın önde gelen erkek giyim markası olarak bölge ülkelerinde yeni mağazalarla gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

Orka Holding, son olarak Romanya'nın gözde tarihi ve turistik şehirlerinden Braşov kentinde ülkedeki sekizinci D'S Damat mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Kentin en işlek alanlarından olan Piața Sfatului caddesinde ve 200 metrekare alanda açılan D'S Damat mağazasında, markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile oluşturulan ve şıklık ve konforu yansıtan çok özel koleksiyonları yer alıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, Romanya'nın D'S Damat markasının Balkanlar bölgesinde en başarılı olduğu ülkelerden biri olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

'Aynı zamanda ülkede en çok bilinen marka durumundayız. Mağazamızın yer aldığı Braşov, kayak merkezlerinden masalsı mimarisine kadar tüm özellikleriyle hem kış hem de yaz dönemlerinde Romanya'nın en turistik kentlerinden biri. Aynı şekilde D'S Damat mağazamızın yer aldığı kentteki Piața Sfatului alanı da tarihi ve turistik cazibe merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Mağazamız, erkek giyimde küresel markalarla zirveyi paylaşan D'S Damat'ın bilinirliğine önemli katkı sağlayacak.'

Arar, Romanya'da büyümeyi sürdüreceklerini belirterek, 'D'S Damat, şıklık ve konforu bir arada sunan ve her bütçeye hitap eden koleksiyonlarının yanında aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe sunduğu katkı ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımı ile de Romanya'da gönülleri fethetti. Dijital dönüşüme hızla adapte olmamızın da başarımızı olumlu etkilediği ülkede daha da büyüyeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Pazar çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Arar, 'Bu yıl D'S Damat'ın marka zincirini hem Romanya'da hem de diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceğiz. D'S Damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.' dedi.

D'S Damat Braşov mağazasında, blazer ceketlerden renkli balıkçı yaka trikolara, örme kazaklardan jogger pantolonlara, puffer montlardan oversize kesim fonksiyonel kabanlara ve çelik kasa ve su geçirmez dayanıklı camlara sahip saatlerin de olduğu aksesuarlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. .