DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5449 ₺

EURO

19,2202 ₺

ALTIN

1.054,17 ₺

BİST

4.455,53 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / D'S damat 'En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' ödülü aldı

D'S damat 'En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' ödülü aldı

Dijital dönüşüm alanında yaptığı öncü yatırımlarla e-ticarette de büyümesini sürdüren D’S damat, bu konudaki başarısını ödülle taçlandırdı.

1 Saat Önce
2022-11-12 10:52:23
D'S damat 'En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' ödülü aldı

Kovid-19 salgını döneminde e-ticarette yüzde 100'ün üzerinde büyümesi ile dikkat çeken ve başarısını bu yıl da yüzde 70 büyüme ile sürdüren D'S damat, E-Ticaret Zirvesi'nde “Yılın En İyi Erkek Giyim E-Ticaret Sitesi” ödülünü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm alanında yaptığı öncü yatırımlarla e-ticarette de büyümesini sürdüren D'S damat, bu konudaki başarısını ödülle taçlandırdı.

Dijital dönüşüme yönelik öngörüsü ve değişimdeki hızı sayesinde özellikle Kovid-19 salgını döneminde e-ticarette fark yaratan D'S damat, 'Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' teması ile düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'nde 'Yılın En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

E-ticaretin en başarılı şirketlerinin ödül aldığı zirvede, D'S damat adına ödülü D'S damat E-Ticaret Direktörü Selin İşlek aldı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş