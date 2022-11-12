D'S damat 'En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' ödülü aldı
Dijital dönüşüm alanında yaptığı öncü yatırımlarla e-ticarette de büyümesini sürdüren D’S damat, bu konudaki başarısını ödülle taçlandırdı.
2022-11-12 10:52:23
Kovid-19 salgını döneminde e-ticarette yüzde 100'ün üzerinde büyümesi ile dikkat çeken ve başarısını bu yıl da yüzde 70 büyüme ile sürdüren D'S damat, E-Ticaret Zirvesi'nde “Yılın En İyi Erkek Giyim E-Ticaret Sitesi” ödülünü almaya hak kazandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm alanında yaptığı öncü yatırımlarla e-ticarette de büyümesini sürdüren D'S damat, bu konudaki başarısını ödülle taçlandırdı.
Dijital dönüşüme yönelik öngörüsü ve değişimdeki hızı sayesinde özellikle Kovid-19 salgını döneminde e-ticarette fark yaratan D'S damat, 'Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' teması ile düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'nde 'Yılın En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' kategorisinde ödüle layık görüldü.
E-ticaretin en başarılı şirketlerinin ödül aldığı zirvede, D'S damat adına ödülü D'S damat E-Ticaret Direktörü Selin İşlek aldı. .
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