D'S damat 'En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' ödülü aldı

Dijital dönüşüm alanında yaptığı öncü yatırımlarla e-ticarette de büyümesini sürdüren D’S damat, bu konudaki başarısını ödülle taçlandırdı.

Kovid-19 salgını döneminde e-ticarette yüzde 100'ün üzerinde büyümesi ile dikkat çeken ve başarısını bu yıl da yüzde 70 büyüme ile sürdüren D'S damat, E-Ticaret Zirvesi'nde “Yılın En İyi Erkek Giyim E-Ticaret Sitesi” ödülünü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm alanında yaptığı öncü yatırımlarla e-ticarette de büyümesini sürdüren D'S damat, bu konudaki başarısını ödülle taçlandırdı.

Dijital dönüşüme yönelik öngörüsü ve değişimdeki hızı sayesinde özellikle Kovid-19 salgını döneminde e-ticarette fark yaratan D'S damat, 'Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' teması ile düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'nde 'Yılın En İyi Erkek Giyim E-ticaret Sitesi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

E-ticaretin en başarılı şirketlerinin ödül aldığı zirvede, D'S damat adına ödülü D'S damat E-Ticaret Direktörü Selin İşlek aldı. .