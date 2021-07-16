Cüneyt Paksoy'dan dolar kuru çıkışı

Dolar kuru 8,50'ye kadar çekildi. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda dolar fiyatının geleceği konuşuluyor. Stratejist Cüneyt Paksoy dolar kuru için teknik eşiğin 8,88 olduğunu söyledi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın politikanı faizini yüzde 19'da sabit tutmasının ardından piyasalardaki dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi.



Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası kararlılığını yükseltirse dolar kurundaki geri çekilmenin korunacağını söyledi. Enflasyonun burada önemli olacağına dikkat çeken Paksoy dolar kuru fiyatındaki teknik eşiğin 8,88 - 8,90 olduğunu belirtti. Paksoy, bu eşik geçilmedikçe dolardaki geri çekilmenin 8,50'de kalacağını ifade etti.



Paksoy'un dolar değerlendirmesi şöyle:



“Merkez Bankası kararı öncesi dolar kuru 8,65 altına geri çekilmişti. Zaten 8,60'ın altındayız. 8,65'in üzerine çıkmadıkça 21 günlük ortalamanın üzerine çıkmadıkça 8,50 50 günlük ortalama. 8,50 bandı da 250 günlük ortalamanın bulunduğu bölge arada 8,30 var bu bölgeye geri çekilme ihtimali dolar endeksine bağlı olarak hala mevcut. Mevcut Merkez Bankası duruşuyla ama dediğim gibi Merkez Bankası biraz daha kararlılığını yönlendirme tarafından yükseltirse iki dönem turizm gelirlerindeki artış, ihracat tarafındaki motivasyon, üretim tarafındaki motivasyon, bütçe dengeleri, kur tarafındaki stabilizasyonu destekleyecektir ama dediğim gibi burada enflasyonda önemli olmaya devam edecek. Enflasyona karşı Merkez Bankası'ndan önemli olacak.



Birde yapısal reform kararları bunu göstermeliyiz. En önce tarım, hayvancılık ve su noktasındaki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirmeliyiz. Artık bu mecburiyet oldu. Çünkü bu fiyat mekanizmasını başka türlü kontrol edemeyeceğiz. Bu çok net üreticiyi desteklemek önemli. Yapısal reformları tamamlayıp üretici tüketici arasındaki fiyat farkını normalleştirmek. Hele bu dönemde dünya böyle bir problem içindeyken ana şart oldu. Çünkü dünya ölçeğinde artık açlık grafikleri önümüzdeki dönem hangi bölgelerde açlık artacak, hangi bölgelerde açlık problem olacak gibi grafikler yayınlamaya başladı büyük kurumlar. Onun için çok ciddi bir şekilde hazırlık yapmak gerekiyor. Yukarıda 8,65 üzerine geçme durumunda 8,88 - 8,90 geçilmemesi gereken teknik eşik olmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi 8,50'ye doğru bir hareket 8,65'i geçilmedikçe mümkün.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.