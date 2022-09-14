Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıllık yatırım programı: Dolar 21,5 TL olacak

Cumhurbaşkanlığı, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili genelge yayımladı. Buna göre öncelik fiyat enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarında olacak. Kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre:

Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak

Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek

İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek

Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak

Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

EN FAZLA ÖDENEK SAĞLIK BAKANLIĞI'NA

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.

2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

DOLAR KURU ORTALAMASI 21.5

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

TAŞIT ALIMI SADECE ZORUNLU HALLERDE

Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

İNŞAAT SÜRESİ 3 YILI GEÇMEYECEK

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. .