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TIMETURK / EKONOMİ / Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Somali'ye 30 milyon dolar yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Somali'ye 30 milyon dolar yardım

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Somali'ye yıllık 30 milyon dolar yardım yapıldığı duyuruldu.

12 Saat Önce
2021-08-05 09:30:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Somali'ye 30 milyon dolar yardım

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Somali'ye aylık 2.5 milyon dolar yardım yapılacağı ve toplam yardımın 30 milyon doları aşmayacağı aktarıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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