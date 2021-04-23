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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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23.04.2021 09:02:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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