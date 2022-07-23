Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de metal işçileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Erdoğan, döviz kuru, enflasyon rakamları ve asgari ücretle ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii işçileriyle buluştu. Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Yılbaşında tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni tekrar yapacağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Buradan Cumhuriyet Meydanı'na gidecek, hem Kayserililerle kucaklaşacak hem de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Tek bir törenler 30 milyar lira yatırım bedelli proje, eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunmuş olacağız. Şehrimize ulaşımda çağ atlatacak, hızlı tren projesinin de temelini atacağız.

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine refah kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Salgın günlerinde vatandaşlarını ölüme terk edenler bugün hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği sergiliyor. Örnek gösterilenlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını hep beraber görüyoruz. Bu fırtınadan biz de ister istemez etkileniyoruz. Enflasyon ve döviz kurlarındaki tırmanma bunların başında geliyor. Olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler, 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz derde derman olacak tedbirler geliştiriyoruz.

"300 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACATA ULAŞACAĞIZ, TURİZMDE BEKLENTİLERİ AŞIYORUZ"

Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için üretimi, ihracatı teşvik ediyoruz. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir ihracat değerine ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşıyoruz. İstanbulumuzun otelleri dolu. Antalya öyle. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İstihdamda 31 milyon sayısına yaklaştık.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Yılbaşında tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni tekrar yapacağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum.

UKRAYNA TAHILI İÇİN KRİTİK ANLAŞMA

Ukrayna'da bekleyen tahılının Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda trafiğinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barışa kadar diplomatik çabaları sürdürmekte kararlıyız. Temasların müjdeli haberlerini kısa zamanda almayı hedefliyoruz.

İçimizdeki gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla siyaset yapmayı bırakın. Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın arasına çıkın. Elazığ'da karıştınız, memur hanım cevap verdi. Ben elimdeki torbayla eve gidiyorum, halimden memnunum dedi.