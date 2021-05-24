Coinler hariç pozitif başlangıç

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama kararını daha güçlü açıklayınca Bitcoin hostingi yapan firmalar bunu durdurmaya başladı

Türkiye'de 17 Mayıs'tan 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi devam ediyor. Yeni aşı anlaşmaları ile bu sonbaharda tüm yetişkinlerin aşılanmış olma olasılığı arttı. Diğer taraftan yeni vaka sayısı günlük 10 binin altına indi. Bu haberlerin katkısıyla geçen hafta borsada; bankacılık, havacılık ve ulaştırma hisseleri pozitif seyretti. BIST100 haftaya 1,451.84 seviyesinden başlıyor.

Çin'deki değerlendirme



Alnus Yatırım Menkul Değerler'in değerlendirmesine göre; Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama kararını daha güçlü açıklayınca Bitcoin hostingi yapan firmalar bunu durdurmaya başladı. İki gündür coin piyasasından kaçış var. Ancak globalde risk algısı açık. Dolar Endeksi 89.9 ile son zamanların en düşüğünde ki son 5 yılın dibi 88.25 olduğunu hatırlatalım.

Türkiye açısından durum

Türkiye açısından baktığımızda bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle 2022 Mart ayı sonuna kadar vadesi gelecek dış yükümlülük tutarı (Kamu kesiminin 38.7, TCMB'nin 22.7, özel kesimin 124.2 milyar dolar olmak üzere) toplam 185.6 milyar dolardır. Türkiye'nin dış borç ödeme takviminde Haziran ayı yoğun bir ay olarak dikkat çekiyor. Haziran ayında geçen AB zirvesinde yaptırımların da gelme ihtimali var. Bunların üstüne bir de yeni bir gelişme dikkat çekiyor. 2 Mayıs'tan beri yayınladığı videolarla Türkiye'de etki yapmaya çalışan bir suç örgütü liderinin dün yayınlanan son videosu 10 milyon izleyiciye ulaşırken farklı boyutlara ulaşabilecek etkisi ülkenin risk primini artırabilir yada azaltabilir.

Globalde veriler



Mayıs'ın son haftasının ilk gününe başlarken; Almanya, İsviçre ve Kanada'nın tatilde olacağını, globalde ve yerelde önemli bir verinin bulunmadığını belirtelim. Polonya Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti ise savunma sanayi ihracatı açısından dikkat çekici olacaktır. ABD endeks futureları ve Asya borsalarında pozitif başlangıç görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.