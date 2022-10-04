Çocuğunuz 20 bin TL maaşla işe başlasa bile yatırımı 20 yılda amorti ediyor

Türkiye'de anaokulundan üniversiteye, çocuk okutmanın maliyeti 300 binden başlıyor. Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, 'Pahalı okullarda okuyan bir öğrenci, üniversiteden mezun olduktan sonra 20 bin TL maaşlı bir işe girse, ailesinin kendisine yaptığı yatırımı ancak 20 yılda karşılayabiliyor

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'de anaokulundan üniversiteye, çocuk okutmanın maliyeti 300 binden başlıyor. Çocuğunu özel okullarda okutmak isteyen ailelerin ise toplamda 1 ila 5 milyon lira arasında adeta bir serveti gözden çıkarması gerekiyor.

Akşam'ın haberine göre; Türkiye'de eğitim masrafları rekor hızda artmaya devam ediyor. Anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar tüm öğrenim hayatını devlet okullarında geçiren bir öğrencinin ailesine maliyeti bugünkü fiyatlarla 300 bin liradan başlıyor. Eğitiminin tamamını özel okullarda geçiren öğrenciler için ise aileleri 1 ila 5 milyon TL arasında servet harcamak zorunda kalıyor. Para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un araştırmasına göre, bir öğrencinin kitap, kırtasiye, kıyafetten oluşan ve her yıl yenilenen temel ihtiyaçları toplamda 2 bin 500-5 bin TL arasında değişiyor.

20 BİN TL MAAŞLA BAŞLASA BİLE YATIRIM 20 YILDA ÇIKIYOR

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, söz konusu araştırmayı değerlendirirken, eğitimin oldukça pahalı ama yasal olarak zorunlu bir gereksinim olduğuna dikkati çekti. Özel okullarda okuyan bir öğrencinin, ailesinin kendisi için yaptığı harcamayı çok uzun yıllar çalışarak karşılayabildiğini kaydeden Güçlü Kayral, "Pahalı okullarda okuyan bir öğrenci, üniversiteden mezun olduktan sonra 20 bin TL maaşlı bir işe girse, ailesinin kendisine yaptığı yatırımı ancak 20 yılda karşılayabiliyor. Asgari ücretle çalıştığında ise ömrü eğitim için kendisine harcanan parayı kazanmaya yetmiyor" ifadelerini kullandı.

SERVİS, YEMEK, HARÇLIK

Temel ihtiyaçlara servis/yol parası, yemek, harçlık gibi diğer gereksinimler eklendiğinde yıllık eğitim maliyeti, hizmet ve ürün kalitesine göre 18 bin-35 bin TL arasında değişiyor. Tamamı devlet okullarında geçen anaokulu, 12 yıllık zorunlu eğitim ve 4 yıllık üniversite eğitiminin aileye maliyeti bugünkü fiyatlarla 300 bin liradan başlıyor, 595 bin TL'ye kadar çıkıyor. Öğrencinin üniversite eğitimini farklı bir ilde alması halinde, yurt, ev kirası, aylık harçlık gibi kalemlerden dolayı aile bütçesine 4 yıl için 100-400 bin TL arasında ekstra yük biniyor.

ŞEHİR DIŞINDA ARTIYOR

Çocuklarını özel okullarda okutmak isteyen aileler ise ciddi bir serveti gözden çıkarmak zorunda. Anaokulundan liseye özel okul ücretleri İstanbul'da servis ve yemek ücretleriyle birlikte 70-250 bin TL arasında değişiyor. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana gibi diğer büyük illerde bu rakam 50-130 bin lira. Vakıf üniversitelerinde yıllık ücretler 60-380 bin TL arasında değişiyor. Anaokuldan üniversiteye tüm öğrenim hayatını en uygun fiyatlı özel okullarda geçiren bir öğrencinin ailesine maliyeti en az 1 milyon TL'yi buluyor. Öğrenim hayatı pahalı okullarda geçen, tıp fakültesi gibi 6 yıllık bir üniversiteyi okuyan öğrenci için ise toplamda 5 milyon TL gibi bir servet ödemek gerekiyor.