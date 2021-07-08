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TIMETURK / EKONOMİ / Coca-Cola, Bir zamanlar kokain içeriyordu iddiası

Coca-Cola, Bir zamanlar kokain içeriyordu iddiası

Coca-Cola 1800’lerin sonunda ilk olarak piyasaya sürüldüğünde, morfine ve bağımlılık yapan etkilerine karşı bir alternatif olarak sunulduğu. Ancak içinde, morfin kadar bağımlılık yapacak miktarda kokainin olduğu iddia edildi.

55 Dakika Önce
2021-07-08 19:04:36
Coca-Cola, Bir zamanlar kokain içeriyordu iddiası

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Coca-Cola'nın mucidi olan eczacı John ‘Doc' Pemberton, 1880'lerde Amerikan İç Savaşı'nda göğsünden yaralandı. Acısını azaltmak için kendisine, o dönemin yaygın ağrı kesicisi olan morfin verildi. Cepheden döndüğünde kendi kendine, hem ağrıyı azaltacak hem de morfin bağımlılığına son verecek bir içecek yapma sözü verdi. Sahibi olduğu eczanede, ‘Pemberton'ın Fransız Koka Şarabı' adını verdiği içeceği yarattı.

Coca-Cola bu dönemde, şişesi 1 dolardan (bugünün parasıyla yaklaşık 20 dolar) satıldı; ‘psikolojik ve fiziksel yorgunluğa, kronik hastalıklara, böbek, karaciğer ve kalbe, melankoliye, histeriye ve uyku haline iyi gelen' bir içecek olarak pazarlandı. İçinde kafein kaynağı olan kola fındığı, anksiyeteye iyi geldiği iddia edilen damiana şurubu, kokainin ham maddesi olan koka yaprağı ve alkol olduğu iddiasına Coca-Cola ise geçmişte kokain ihtiva ettiğini kabul etmiyor.
 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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