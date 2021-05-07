DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

'Click Kart' ile anında alışveriş ve kazanma imkanı

Kartı olmayan tüm müşterilere, dakikalar içinde internet üzerinden alışveriş yapabilme imkanı sunan Click Kart, mobil temassız ve QR ödeme özelliğine sahip.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 13:30:28
'Click Kart' ile anında alışveriş ve kazanma imkanı

VakıfBank, ödeme teknolojileri markası Mastercard iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni dijital kartı Click Kart'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, banka müşterileri, anlık olarak tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından, onaylanan dijital kartıyla kurye sürecini beklemeden internet üzerinden anında alışveriş yapabiliyor.

Click Kart sahipleri aynı zamanda, fiziki POS cihazlarında mobil temassız ödeme ve QR ödemeyle kartı hemen kullanma imkanı da buluyor.

VakıfBank, artırılmış güvenlik için fiziksel kartın üzerinde sadece müşteri ad ve soyadına yer veriyor.

Kart numarası, son kullanım tarihi ve CVV bilgileri yer almadığı için fiziksel kart, kötü niyetli kişilerin eline geçse dahi kullanılamıyor, önemli bir riski engellemiş oluyor. Kart bilgilerine yalnızca kart sahibinin VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kanallarından ulaşılabilmesi, müşteri ve kart güvenliğini üst seviyelere çıkarılıyor.

Anında güvenli alışverişe başlamanın yanı sıra, World platformunun sağladığı tüm taksit/puan kampanyaları ve ayrıcalıklarından faydalanma imkanı sunan Click Kart, lansmana özel bankadan ilk kez kredi kartı alacak ilk 20 bin müşteriye, yapacakları 100 TL ve üzeri internet alışverişlerinde 50 TL indirim kazandırıyor.

VakıfBank Click Kartın HCE özelliğiyle kart sahipleri temassız özellikli tüm POS'larda mobil telefonları ile anında işlem gerçekleştirip, hızlı ve güvenli alışveriş imkanına sahip oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan