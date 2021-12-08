Cizye nedir? Kimlerden cizye alınır?

Cizye özellikle birçok farklı yazılı kaynakta ve eserde karşılaşılan sözcüklerden biridir. Günlük hayatta artık pek kullanılmasa da eski eserlerde sıklıkla kullanılmıştır. . Peki, Cizye nedir ve ne anlama gelir?

Cizye kelimesiyle yakın bir zamanda okuduğunuz bir eserde karşılaşmış olabilirsiniz. Cizye kelimesinin anlamını ve ne demek olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okumanızı tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin devamı…

Cizye nedir?

Cizye, İslam devletinde yaşayan ama Müslüman olmayan vatandaşların can ve mallarının korunması karşılığında yılda bir defa devlet tarafından alınan vergiye denir. Cizyeyi ödeyen kişiye ayrıca zimmi denmektedir. Cizyenin alınmasını Yüce Allah Kuran-ı Kerim' de bulunan Tevbe suresinin 29. Ayetinde emretmektedir. “Ehl-i kitap'tan Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle, yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.” Görüldüğü gibi ayette cizyenin alınması Allah tarafından emredilmiştir. Cizye, ilk defa Hz.Muhammed (s.a.v) tarafından yapılan uygulanmaya başlanmıştır. Cizye dört halife döneminden sonra da Müslüman olmayanlardan alınmaya devam edilmiştir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve son olarak da Osmanlılar cizye uygulamasını sürdürmüşlerdir. Cizyeyi ödeyen kişiye ayrıca zimmi denmektedir. 1855 yılında ise Islahat Fermanı sonrasında cizye vergisi kalkmıştır. Yerine askerlikten muafiyet vergisi getirilmiştir. Daha sonra II. Meşrutiyet ile Müslüman olmayanlara da askerlik şartı getirilerek askerlikten muafiyet vergisi kaldırılmıştır.

Kimlerden cizye alınmıyordu?

- Müslümanlar,

- Sakatlar,

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- Kadın ve çocuklar,

- Din görevlileri.

- Aşırı yaşlı olan kişiler.

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