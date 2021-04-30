Ciro Kaybı Desteği başvuru süresi ne zamana uzatıldı? Ciro Kaybı Desteği başvurusu son gün ne zaman? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nereden yapılır?

Ciro Kaybı Desteği başvuru süresi ne zamana uzatıldı? Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflara yönelik destek devam ediyor. Bu kapsamda pandemi sürecinde kaplı olan yiyecek içecek sektörüne sağlanan Ciro Kaybı Desteği başvuruları uzatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Peki Ciro Kaybı Desteği başvurusu son gün ne zaman? Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman bitecek? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nereden yapılır?

Ciro Kaybı Desteği başvuru süresi ne zamana uzatıldı? Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflara yönelik destek devam ediyor. Bu kapsamda pandemi sürecinde kaplı olan yiyecek içecek sektörüne sağlanan Ciro Kaybı Desteği başvuruları uzatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Peki Ciro Kaybı Desteği başvurusu son gün ne zaman? Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının en çok etilediği sektörlerin başında yiyecek içecek söktörü geliyor. Hükümet yiyecek içecek sektörüne sağladığı Ciro Kaybı Desteği başvuru sürelerini uzattı. Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı. Bu kapsamda, Ciro Kaybı Desteği de uygulamaya konuldu.

Ciro Kaybı Desteği başvurusu uzatıldı mı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ciro Kaybı Desteği başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Tam kapanma döneminde Ciro Kaybı Desteği'ne başvuracak olan esnaflar da Ciro Kaybı Desteği başvurusu uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" dedi.

Ciro Kaybı Desteği başvuru süresi ne zamana uzatıldı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Ciro Kaybı Desteği başvurusu son gün ne zaman?

Yiyecek ve içecek söktörünün aldığı yaraları bir nebze de olsa iyileştirecek olan Ciro Kaybı Desteği başvurusu 31 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Ciro Kaybı Desteği başvurusu nereden yapılır?

Ciro Kaybı Desteği e-devlet üzerinden yapılacaktır. Ciro kaybı desteğine başvuru koşulunu taşıyan işletmeler e-devlet üzerinden Ciro Kaybı Desteği'ne başvuruda bulunabilirler.

Tam kapanmada esnafa destek

Salgın nedeniyle ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.

"Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandı.

"Ciro Kaybı Desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı 15 Nisan itibarıyla 73 milyon 297 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.